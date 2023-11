Unsterbliche des Tages: Ukrainische Soldaten

IMAGO/Dominika Zarzycka Eingang zu einer Blutbank (Kiew, 23.2.2023)

Dass der ukrainischen Armee die Soldaten ausgehen, schreiben die Medien des Landes schon selbst. Die durchschnittliche Überlebensdauer neu an die Front geschickter Rekruten beträgt demnach etwa 14 Tage, an Schwerpunkten des Kriegsgeschehens auch weniger. Das durchschnittliche Alter der auf immer rüdere Weise rekrutierten ukrainischen Soldaten liegt inzwischen bei 45 Jahren. Das schreiben ukrainische Frontkommandeure auf ihren Social-Media-Kanälen.

Vor diesem Hintergrund ist das ukrainische Parlament auf eine kreative Idee gekommen. Anfang dieser Woche verabschiedete es in erster Lesung ein Gesetz, das allen zum Militär Einberufenen erlaubt, auf Staatskosten eigenes Sperma bzw. Eizellen einfrieren zu lassen, um nach dem Krieg auch dann noch Eltern werden zu können, wenn das Gemetzel von ihren entsprechenden Organen nichts übriggelassen haben sollte.

Ist dieser Gedanke – Kriegsversehrte, die der Ukraine als Dank für ihr eigenes Überleben noch künftige Soldaten und Soldatenmütter schenken – an sich schon makaber genug, ist er doch immer noch ausbaufähig, Denn wenn schon das Ukrainertum als biologische Eigenschaft gefasst wird – ansonsten wäre es ja egal, welcher ethnischen Herkunft künftige Generationen wären –, dann ist die nächste Konsequenz, dass Sperma und Eizellen von Soldatinnen und Soldaten, die den Krieg nicht überlebt haben werden, nicht vergebens gespendet worden sein dürfen und also im Wege künstlicher Befruchtung ihrer Bestimmung zugeführt werden müssen. Das, wofür die deutsche SS noch ihre Lebensborn-Zeugungsanstalten betrieb, kann man ja heute billiger und hygienischer erreichen. Zumal eine Prognose keiner besonderen Spezialkenntnisse bedarf: Nach dem Krieg wird der. »Genfonds der ukrainischen Nation« an einem gewissen Männermangel leiden.