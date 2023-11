Kay Nietfeld/dpa Beschwört die Getreuen zur Gefolgschaft: Grünen-Kovorsitzende Ricarda Lang am Donnerstag in Karlsruhe

Von Unmut der Basis über den Kurs der Parteispitze war am zweiten Tag des Bundesparteitags von Bündnis 90/Die Grünen in Karlsruhe dann doch wenig zu spüren. Die Kovorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour wurden am Freitag von den rund 775 Delegierten mit guten Ergebnissen im Amt bestätigt. Beiden schadete offenbar wenig, dass sie vor dem Parteitag die asylpolitischen Verschärfungen – das Streitthema des Treffens – verteidigt hatten. Lang kam auf 82,9 Prozent und verbesserte ihr Ergebnis von Anfang 2022 sogar, als sie knapp 76 Prozent erreicht hatte. Nouripour, der einen Gegenkandidaten hatte, verlor mit 79 Prozent Zustimmung im Vergleich zu 2022 (83 Prozent) leicht.

Lang hatte bereits Anfang November in einem gemeinsamen Gastbeitrag mit dem Parteirechten Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, im Tagesspiegel für eine härtere Gangart in der Migrationspolitik plädiert. Humanität könne es dauerhaft »nur in der Ordnung« geben, hieß es da. Nouripour übernahm die Argumentation in einem Interview mit BR 24: »Wo es keine Ordnung gibt, gibt’s Chaos«. Wirtschaftsminister Robert Habeck verteidigte die Zustimmung zur Verschärfung des GEAS (Gemeinsames Europäisches Asylsystem) am Donnerstag auf dem Parteitag mit der Behauptung, durch die Geflüchteten würde »der Zusammenhalt strapaziert«.

Anders als geplant, gab es am ersten Tag in Karlsruhe aber keine Debatte über die Migrationspolitik. Die wurde auf diesen Samstag abend verschoben, was der Parteiführung vermutlich recht war. Das Thema musste einer verlängerten Aussprache über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds weichen. Durch die Entscheidung fehlen der Ampelkoalition schließlich bereits verplante 60 Milliarden Euro für den Umbau der Wirtschaft. Nouripour erklärte, der Ausbau der Infrastruktur zur Anpassung an die beschleunigte Erderwärmung müsse weitergehen, und »erst recht« dürfe die soziale Infrastruktur nicht angetastet werden. Er lobte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für das am Donnerstag nachmittag verkündete Aussetzen der Schuldenbremse.

»Kaputtsparen geht nicht«, mahnte Nouripour und sprach sich für eine Reform des Instruments zur Einschränkung staatlicher Wirtschaftsaktivität aus. Habeck sprang ihm bei. »Wir haben uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen so in einen Boxkampf«, umschrieb er die Nachteile der »schwarzen Null«. So wie sie 2011 geschaffen worden sei, werde die im Grundgesetz verankerte »Schuldenbremse« der heutigen Situation nicht mehr gerecht, verhindere Investitionen und Klimaschutz. Sowohl Habeck als auch Nouripour machten sich für eine Fortsetzung der Ampelkoalition stark – wie auch FDP-Chef Lindner gegenüber dem Handelsblatt vom Freitag. Die Grünen würden nur deshalb so attackiert, weil sie so erfolgreich seien, behauptete Nouripour und verstieg sich zu dem Satz: »Keine politische Kraft hat das Land so verändert, wie Bündnis 90/Die Grünen.«

Anders als beim Thema Migration herrschte zum Krieg im Nahen Osten weithin Einigkeit. So wurde ein Dringlichkeitsantrag einstimmig beschlossen, in dem der Parteitag die Solidarität mit Israel betont und den »Terror der Hamas aufs schärfste« verurteilt. Die palästinensische Zivilbevölkerung leide unter dem Krieg Israels gegen die Hamas, heißt es zwar im Antragstext, es fehlt aber auch nicht die Behauptung, mit der die israelische Armee ihre Angriffe auf zivile Ziele rechtfertigt: Die Hamas missbrauche die Bevölkerung als »menschliche Schutzschilde«. Lang forderte die Delegierten auf, Antisemitismus auch dort zu benennen, »wo es wehtut«, etwa auch im »eigenen linken Freundeskreis«.

Am Freitag stand noch die Kandidatenkür für die Europawahl im Juni 2024 auf der Tagesordnung, bei der insgesamt 40 Listenplätze besetzt werden sollten. Spitzenkandidatin wurde Theresa »Terry« Reintke, die bereits seit 2014 Europaabgeordnete ist. Die in Gelsenkirchen geborene Frau verfolgt die Absicht, mit einem stärkeren sozialpolitischen Profil der Grünen im Süden und Osten der EU zu punkten. Die 36jährige könnte auch Deutschlands nächste EU-Kommissarin werden, die Ampelparteien haben festgehalten, dass die Grünen das Vorschlagsrecht haben, sollte Ursula von der Leyen Brüssel verlassen.