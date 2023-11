Matthias Koch/IMAGO Italienische Polizei kontrolliert die Pässe und Eintrittskarten von Union-Fans in Neapel (8.11.2023)

Das Stadion – das Versuchslabor, der Fan – der Versuchskandidat. Kurz, der Fußballsport als Experimentierfeld von Ermittlungsbehörden. Das dürfte so bleiben. Dabei folgen die Strafverfolger offenbar einer manischen Mission: sammeln, sammeln, sammeln – und immer an die Datei denken. Ihre Arbeitsnachweise landen bekanntlich hier, in der DGS, der sogenannten Datei »Gewalttäter Sport«. Fanaktivisten und -anwälte agitieren dagegen. Seit x Jahren. Auch Oliver Wiebe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dürfe das Thema nicht weiter auf die lange Bank schieben, sagte der Sprecher der Fanhilfe Magdeburg am Donnerstag im jW-Gespräch. Bei der nächsten Konferenz der Innenminister im Frühjahr 2024 brauche es einen Schlussstrich, »die DGS muss endlich eingestampft werden«. Schließlich habe die Ampel im Koalitionsvertrag versprochen, mit »willkürlicher Datenspeicherung« aufzuhören, so Wiebe weiter. Und tatsächlich, es tut sich längst was. Statistisch wenigstens.

Zunächst: Die DGS gibt es seit 1994. Mitglieder der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren hatten die Anlage der Datei beschlossen, um als »gewaltbereit« eingestufte Fußballanhänger zentral zu erfassen. Sie wird als sogenannte Verbunddatei beim Bundeskriminalamt (BKA) geführt und von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) verwaltet. Jährlich bringt die ZIS einen »DGS-Lagebericht« heraus. Gerade wieder.

Kein Hotspot

Also alles üble Übeltäter in der DGS? Durchaus nicht. Zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein reicht zuweilen, um registriert zu werden. Ein simpler Platzverweis in Stadionnähe etwa. Eine »datenschutzrechtliche Zumutung«, kritisiert Wiebe. Es gebe weder konkrete Vorgaben zur Datenspeicherung noch feste Lösch- und Vorlagefristen. Es könne nicht sein, »dass diese Datei weiterhin besteht und Spieltag für Spieltag mit Daten gestopft wird, während Fans keinerlei Informationen darüber erhalten, ob und in welcher Form sie eingespeist wurden«.

Fakt ist: Die Datenbestände der DGS schrumpfen, haben sich laut Bundesinnenministerium in den vergangenen zehn Jahren halbiert, von 12.400 erfassten Fans Ende 2014 auf rund 5.700 Anfang April dieses Jahres. Ein Indiz für eine (vormalige) beliebige Sammelwut, sagen Vertreter von Fanhilfen unisono. Erst kürzlich tauchte eine Meldung über einen Evaluierungsbericht zur DGS auf, berichtete Sportschau.de am Montag voriger Woche. Das Problem: Der Bericht sei als »VS«, als Verschlusssache eingestuft, »nur für den Dienstgebrauch«, so das LZPD NRW. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Geheimniskrämerei, die nicht nur Fananwalt René Lau stört: »Offensichtlich haben Verantwortliche Angst, dass der Bericht bei einer Publikation von Kritikern in der Luft zerrissen würde.« Vermutlich würde dann auch klar, dass die Arenen der Profi- und Regionalligen keine »gefährlichen Orte« seien. Das suggerierte hingegen erst am Dienstag Bild.de und behauptete einen »DFB-Geheimplan« wegen »überhandnehmender Pyrovorfälle« in Stadien. DFB-Kontrolleure und -Sportrichter wollten nun »hart durchgreifen«. Stadionverbote, Kollektivstrafen, Teilausschlüsse müssten gegen »Fußballkriminelle« stärker verhängt werden, ferner sei über »Geisterspiele« nachzudenken, wie während der Coronakrise. Alles Humbug, konterte der DFB umgehend in einer Mitteilung. Ein Dementi, das indes mit Vorsicht zu genießen ist. Denn: DFB, DFL und Vereine müssten »nach Lösungen suchen, um die mit dem unkontrollierten Gebrauch von Pyrotechnik einhergehenden Gefahren zu vermeiden«, verlautbarte der DFB-Pressestab. Jene »Vorfälle« hätten in den ersten drei Spielklassen der Männer teils »signifikant zugenommen«. Zuschauerausschlüsse würden nur das letzte Sanktionsmittel sein.

Bloß, Wettkampfstätten – ein Gewalthotspot? Stichhaltige Belege fehlen. »Eine Aussage über eine ›Lageverschärfung‹ kann belastbar nicht getroffen werden«, so ein Sprecher von Ministerin Faeser in umständlichem Deutsch auf jW-Nachfrage. Warum nicht? Aktuelle Lagedaten seien coronabedingt (beispielsweise zahlreiche Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit) mit jenen aus den Vorjahren nicht vergleichbar. Innenministerien der Länder, was wissen die? Gleichfalls wenig, dafür aber entscheidendes: Die Situation habe sich in den Stadien nicht bzw. nicht nennenswert verschärft, sagten Ressortsprecher aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Baden-Württemberg oder Bayern auf Anfragen dieser Zeitung. Zusammengefasst: »Die Sicherheitslage in bundesdeutschen Fußballstadien ist gut und hoch«, betonte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, gegenüber jW. Und der muss es doch wissen.

Fans im Visier

Zurück zu den passionierten Sammlern und Jägern aus den Behörden. Neben der DGS kursieren weitere lokale Dateien. In NRW und Niedersachsen beispielsweise, weiß Stephan Riedel von der Fanhilfe Hannover auf jW-Nachfrage. »Das ist alles ein sich selbst fütternder Datenbandwurm.« Überhaupt würden mittels Schnüffelei und Sammelei Fans stigmatisiert und vorverurteilt, betonte Karsten Schmitz von der Braun-Weißen Hilfe des FC St. Pauli gegenüber jW.

Das heißt unter dem Strich? Mit einer »DGS-Reform« rechnet zeitnah keiner der Fanhelfer. Schon gar nicht vor der Europameisterschaft im Juni und Juli 2024 in Deutschland. Kurzum: Stadien bleiben Operationsgebiet der Staatsmacht, Fans im Visier.