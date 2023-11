Carmela Negrete Podiumsdiskussion über »Aktuelle Herausforderungen des Journalismus« an der TU Berlin am Dienstag

Zwei Stunden lang wurde am Dienstag in Berlin über ein Thema diskutiert, bei dem viele wichtige Aspekte ausgeblendet wurden. Die Freie Universität Berlin und der Deutsche Journalistenverband (DJV) hatten zu einer Podiumsdiskussion über »Aktuelle Herausforderungen des Journalismus« eingeladen, um ihr jeweiliges 75jähriges Bestehen zu feiern. Obwohl in der Einladung eine »Diskussion« angekündigt war, wurde auf der Bühne wenig gestritten. Viele kontroverse Themen, die die Gemüter bewegen, blieben ausgeklammert. Dazu gehören die einseitige Berichterstattung über Kriege in der deutschen Presse, die Ermordung von Journalisten durch die Ukraine oder auch durch Israel mittels Drohnen oder auch der Umgang mit Quellen von Kriegsparteien, ob sie nun Hamas, Russland, Israel oder Ukraine heißen. Weitere Themen waren die neue gesetzliche Grundlage zur leichteren Bespitzelung von Journalisten, das Verbot von Medien wie RT und die Verhaftung von Kollegen in Polen.

An der Podiumsdiskussion nahmen Shakuntala Banerjee, stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Céline Weimar-Dittmar, Klimajournalistin bei der Taz, Gabriel Bub, Redakteur für Sicherheitspolitik bei Table Media, sowie Steffen Grimberg, Landesvorsitzender des DJV Berlin, teil. Margreth Lünenborg, Moderatorin der Runde und Professorin für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, stellte zu Beginn fest, dass Kriegszeiten Nachrichtenzeiten seien; »aber gleichzeitig erleben wir eine Glaubwürdigkeitskrise dieser Nachrichten in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben«. Die stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Banerjee, antwortete, man sei »nicht blind und nicht taub« und nehme die vielen kritischen Stimmen wahr: »Wir versuchen jeden Tag, die Nachrichten zu sortieren und zu sehen, welche die wichtigsten sind.« Ansonsten versicherte sie, dass das ZDF »alle Sichtweisen einbringt« – was aber offensichtlich nicht der Fall ist, wenn man sich die Nachrichten täglich anschaut.

»Wie berichten wir über den Krieg zwischen Israel und der Hamas?« fragte Banerjee dann in die Runde und gab damit selbst zu verstehen, dass im Sender nicht von einem Krieg Israels gegen die Palästinenser die Rede ist. Der von den Nachdenkseiten aufgedeckte Skandal, dass es in der ARD ein »Glossar Berichterstattung Nahostkonflikt. Zum internen Gebrauch« gibt, in dem der Sender den Journalisten genau vorschreibt, wie sie über alle Aspekte des Krieges zu berichten haben, wurde übrigens nicht thematisiert.

Poitout Florian/ABACAPRESS/imago »Wir erleben eine Glaubwürdigkeitskrise«: Medien in Zeiten von Krieg und Krise

Die Journalistin der Taz sprach anschließend über das Geschäft in der digitalen Welt und wie man ein neues Publikum für die Zeitung gewinnen kann. Der Kollege von Table Media erklärte, sein Medium publiziere »Briefings« für Experten, man veröffentliche nur Fakten, mit Meinungen müsse man sich nicht auseinandersetzen, behauptete er. Der DJV-Vertreter sprach über den Wandel des Berufs, die Notwendigkeit von Tarifverträgen und die Herausforderung, junge Menschen zu erreichen, die nach aktuellen Studien Nachrichten eher meiden. Er plädierte auch für eine öffentliche Verteidigung des Journalismus in Zeiten der Krise.

Die Diskussion war aber auch unterhaltsam, zum Beispiel als Banerjee erklärte, dass sie nicht einmal ein Volontariat absolviert habe. Sie betonte, dass sie Reporterin sei und dass jeder das lernen könne. Professorin Dr. Margreth Lünenborg, die am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft Journalismus lehrt, zuckte zusammen, nickte aber gleichzeitig. Banerjee hat Einfluss durch ihre Machtposition beim ZDF – wie auch immer sie die erreicht hat.

Zum Vergleich: In Spanien müssen Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Medien ein Studium oder eine Ausbildung nachweisen, vor allem ein Staatsexamen. Wer die besten Noten hat, wird eingestellt. Damit wird sichergestellt, dass diese Medienschaffenden, die mit öffentlichen Geldern eine wichtige Funktion für die Demokratie ausüben, nachweisen müssen, dass sie wissen, worum es in ihrer Funktion als Kommunikatoren nach der Verfassung und anderen Gesetzen geht. Dieses Verfahren soll zumindest formal die Chancengleichheit für solche Positionen unabhängig von Weltanschauung oder Herkunft des Journalisten gewährleisten.