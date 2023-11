imago/Sven Simon Mitglieder der »Indianerkommune« besetzen auf dem Parteitag der Grünen das Präsidium (Dortmund, 23.6.1980)

Das Schwule Museum in Berlin setzt sich gemeinsam mit dem Archiv der deutschen Jugendbewegung mit einem »schwierigen Erbe« auseinander. Es geht um den unkritischen Umgang mit Zeugnissen der Rechtfertigung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in den eigenen Beständen. Die bereits Anfang Oktober eröffnete Ausstellung trägt den Titel »Aufarbeiten: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Zeichen von Emanzipation«.

In den 1970er und 1980er Jahren gab es in den sogenannten Neuen Sozialen Bewegungen in Westdeutschland Gruppen und Netzwerke, die unter dem Deckmantel einer »befreiten Sexualität« sexuelle Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen befürworteten. Man müsse »weg von der verkrüppelten, staatlich verordneten Normalität« schrieb 1979 ein Autor in der Taz. Sein Artikel – in dem er von »konkreten Utopien« träumte – trug den Titel: »Pädophilie: Verbrechen ohne Opfer. Ich liebe Jungs«.

Am Rande alternativer Erziehungsmethoden spielte die sogenannte Indianerkommune in Nürnberg eine wichtige Rolle. Dort lebten pädophile Erwachsene zusammen mit oftmals wohnungslosen Jugendlichen. Die Kommune und ihr Tun wirkte hinein in die Alternativ- und Schwulenbewegungen. In der Gründungsphase der Partei Die Grünen nahmen Akteure der »Indianerkommune« Einfluss auf deren Programmatik. Innerhalb der Partei gab es bis 1987 die »Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle«.

In Westberlin existierten Mitte der 1980er Jahre die »Kanalratten«, eine Kommune pädophiler lesbischer Frauen. Im Umfeld der damaligen Alternativen Liste sowie bundesweit waren Forderungen zur Abschaffung der Strafgesetzbuchparagraphen 174 (Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen) und 176 (Sexueller Missbrauch von Kindern) populär. Die Forderung nach Streichung des dazwischenliegenden »Schwulenparagraphen« 175 war dagegen unbestritten legitim, da er Sex zwischen Schwulen unter Strafe stellte. Erst 1994 wurde er in der Bundesrepublik ersatzlos gestrichen. Innerhalb der autonomen Bewegung gab es bis in die 1990er Jahre Debatten darüber, ob Sex von Erwachsenen mit Kindern und Jugendlichen ein Akt der Selbstbestimmung sei.

Die Gruppen und Bewegungen erstellten allerlei Material: Broschüren, Plakate und sonstige Dokumente zur Legitimierung ihres Missbrauchs. Diese Zeugnisse fanden auch den Weg ins Schwule Museum in Berlin und ins Archiv der deutschen Jugendbewegung in Witzenhausen. Zur aktuellen Ausstellung heißt es: »Beide Institutionen haben sich einer konsequenten Aufarbeitung des verstörenden Tatbestands verschrieben, dass die Gemeinschaften, deren Erbe sie bewahren, sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Raum boten und ihrer Verharmlosung oder ideologischen Rechtfertigung zuarbeiteten.«

Die Ausstellung will einen Beitrag zur Auseinandersetzung damit leisten. »Sie stellt zur Diskussion, wie es möglich war, dass Bewegungen, deren Kernanliegen die Selbstbestimmung von Menschen ist, so anfällig waren für die Rhetoriken der Täter*innen, so unsolidarisch mit den Betroffenen und beklemmend desinteressiert an deren Schicksal.«

Das Schwule Museum in Berlin ist das einzige Museum in Deutschland, das sich explizit schwulen, lesbischen und queeren Themen widmet. Mit der Ausstellung will man »eine breite Öffentlichkeit und die involvierten Communitys erreichen«. Thesenhaft zugespitzt wird zur Diskussion gestellt, »wie dieses verstörende Kapitel der eigenen Geschichte in Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung eingearbeitet werden kann«. Weiter heißt es: »Es wird darauf verzichtet, die in der visuellen Kultur so einschlägig normalisierten und normalisierenden Darstellungen sexualisierter Körper von Kindern und Jugendlichen auszustellen. Im Zentrum der Ausstellung stehen vielmehr dokumentarisches Material und die Stimmen von Betroffenen von sexualisierter Gewalt.«

Damit handele man »ausdrücklich im Sinne der Forderungen von Betroffenen und ihren Verbänden, Aufarbeitung nicht auf die strafrechtliche Verfolgung von Täter*innen zu reduzieren, sondern gesellschaftliche Zusammenhänge in den Blick zu nehmen«.