REUTERS/Eloisa Lopez Die internationale Solidarität mit Palästina lässt nicht nach: Demonstration in Quezon City, Philippinen, am Donnerstag

Der geplante Gefangenenaustausch und die damit verbundene Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel, die von der palästinensischen Seite für Donnerstag, zehn Uhr Ortszeit, angekündigt waren, sind um mindestens einen Tag verschoben worden. Israel gab laut Reuters an, es müssten noch umfassende Vorkehrungen getroffen werden. Das Außenministerium des Emirats Katar teilte laut dpa am Donnerstag mit, dieWaffenruhe trete am Freitag um sechs Uhr morgens in Kraft.

Ein israelischer Beamter erklärte die Verzögerung laut der Infoseite Times of Israel damit, dass sowohl Israel als auch die islamistische Hamas zunächst das Abkommen ratifizieren müssten. Nachdem bereits der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag abend angekündigt hatte, der Krieg werde nach Ablauf der Feuerpause unvermindert fortgesetzt, bekräftigte sein Verteidigungsminister Joaw Galant am Mittwoch, alle Führer der Hamas würden getötet. »Der Kampf ist weltweit: vom Bewaffneten im Feld bis hin zu denen, die sich in Luxusjets vergnügen, während ihre Abgesandten gegen Frauen und Kinder vorgehen – sie sind dem Tod geweiht«, zitierte Times of Israel Galant.

Der extrem rechte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir warnte alle Palästinenser, die bevorstehende Freilassung von 150 palästinensischen Gefangenen zu feiern. Das werde Israel als Unterstützung der Hamas bewerten. »Genau deshalb wurden einige von ihnen überhaupt inhaftiert«, sagte er dem katarischen Sender Al-Dschasira zufolge.

Aufgrund der katastrophalen humanitären Situation in Gaza ist eine Waffenruhe dringend nötig. Das Indonesische Krankenhaus wurde bis Donnerstag vollständig evakuiert. Die israelische Armee habe dem Personal und den noch verbliebenen Patienten dafür vier Stunden Zeit gegeben, teilte das indonesische Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) laut Al-Dschasira mit. Die Hilfsorganisation hatte den Bau der Klinik 2011 finanziert. »Das Indonesien-Krankenhaus ist jetzt leer (…). Die Ärzte und die Verwundeten wurden in das Europäische Krankenhaus gebracht. Unsere Freiwilligen suchen zusammen mit Tausenden anderen in einer Schule Schutz«, sagte der Leiter des MER-C.

Die israelische Armee soll außerdem am Donnerstag den Leiter des Schifa-Hospitals verhaftet haben. »Mohammed Abu Salmija wurde zusammen mit anderen leitenden Ärzten festgenommen«, sagte der Arzt und Abteilungsleiter Khalid Abu Samra gegenüber AFP. Die Mediziner waren offenbar in einem Konvoi der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterwegs, als die israelische Armee die Fahrzeuge stoppte.

Am Mittwoch abend hatte der Rote Halbmond 190 Patienten und Angehörige des medizinischen Personals aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt evakuiert, meldete dpa. 14 Krankenwagen und zwei Busse der UNO hätten sie in Kliniken in Khan Junis und Rafah im Süden Gazas gebracht. Der Konvoi sei behindert und an einem Kontrollpunkt, der den nördlichen vom südlichen Gazastreifen trennt, ausführlich durchsucht worden. Das Leben der Verwundeten und Kranken sei dadurch gefährdet worden. Viele andere Verletzte und medizinische Mitarbeiter sollen sich immer noch in der Klinik befinden.

Ob die evakuierten Patienten in Khan Junis sicherer sind, ist zweifelhaft. Nach eigenen Angaben flog die israelische Luftwaffe am Mittwoch 300 Angriffe auf den Gazastreifen, meldete Reuters. Nach palästinensischen Angaben soll sich das Bombardement auf Khan Junis konzentriert haben.

Seit rund einer Woche befindet sich die israelische Armee auf dem Gelände des Schifa-Krankenhauses, weil sie darunter eine Einsatzzentrale der Hamas vermutet. Am Sonntag hatte die Armee erklärt, sie habe in zehn Metern Tiefe einen 55 Meter langen Tunnel sowie ein Waffenlager gefunden. Die Hamas bestreitet, dort eine Kommandozentrale zu betreiben. Der frühere israelische Premierminister Ehud Barak sagte am Montag gegenüber dem US-Sender CNN, dass Israel selbst schon vor Jahrzehnten unter dem Krankenhaus Bunker errichtet habe.