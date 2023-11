Nachschlag: Sounds of Gastarbajt

WDR/filmfaust/Film Five

Es war einmal ein Land, das nannte sich Wirtschaftswunderland. Ein Ruf eilte ihm voraus: BMW und Bananen gäbe es dort für alle, aber nicht umsonst. Tropische Früchte und bayerische Mistwägen gedeihen schließlich nur im Schweiße von Angesichtern – und es waren selten die der Quadratschädel, welche das auf Beinen wohlstandsverformter Birnen stehende Wirtschaftswunderland regierten. Bald schon schloss es Anwerbeverträge ab – mit Menschen aus Jugoslawien, Süditalien und Ostanatolien. »Du Chef, ich Turnschuh!« war nur die erste Lektion in deutscher Werkmeistermoral; in den Gastarbajteri-Songs der frühen Jahre kippt sie immer wieder ins Absurde: »Guten Morgen, Mayistero«, riefen die Nachfahren aus Sam Cookes »Chain Gang«, gefolgt von einem »heute ich bin sehr müde, morgen vielleicht nicht mehr«. In Cem Kayas Dokumentarfilm »Liebe, D-Mark und Tod« singen Aşik Metin Türköz, Ata Canani und andere über das, womit am Fließband der BRD niemand gerechnet hatte: »Es kamen Menschen an.« (be)