Zensur einer friedenspolitischen Initiative

Björn Trotzki/IMAGO Kampfflugzeug vom Typ Lockheed Martin F-35A

Das Netzwerk Friedenskooperative beklagte am Dienstag die Ablehnung einer friedenspolitischen Zeitungsanzeige:

Das Medienhaus Aachen hat mit Schreiben vom 13. und 16. November 2023 den Abdruck einer politischen Anzeige ohne Begründung abgelehnt. Die von zwei Mitgliedern der Friedensbewegung eingereichte Anzeige ruft die aktuell in Nörvenich bei Düren stationierten Tornado-Pilot*innen der Bundeswehr auf, ihre Beteiligung an der nuklearen Teilhabe gewissensmäßig zu überprüfen und aus völkerrechtlichen Gründen zu verweigern. Die Pilot*innen sollen im Kriegsfall die in Büchel lagernden Atombomben auf Ziele in Europa abwerfen und werden in Kürze in den USA an den neuen F-35-Atombombern ausgebildet. (…) In dem Appell wird argumentiert, dass rechtswidrige Befehle weder erteilt noch befolgt werden dürften. Ein Befehl zum Einsatz von Atomwaffen durch Bundeswehr-Soldat*innen, wie im Rahmen der nuklearen Teilhabe in der NATO vorgesehen, wäre aus völkerrechtlichen Gründen rechtswidrig.

Der geplante Abdruck des Appells in der Dürener Zeitung sollte die Pilot*innen zu einer eigenen Gewissensprüfung im Lichte des Völkerrechts animieren. Das Medienhaus Aachen, das die Dürener Zeitung herausgibt, hält in diesem Raum eine Monopolstellung. In einem Widerspruch zur ersten Absage des Medienhauses beriefen sich die Friedensbewegten auf Artikel 5 Grundgesetz (Meinungsfreiheit) und die journalistischen Moralcodices, die auch bei der Prüfung einer politischen Anzeige ausschlaggebend sein sollten. So wird die Präambel des Pressekodex des Presserates zitiert: »Die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Information, der Meinungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein.«

Die Initiatoren der Anzeige, die auch in der Pax-Christi-Friedensbewegung aktiv sind, sind empört über die Absage des Pressehauses Aachen: »In einer Zeit, in der die Regierenden zur Kriegstüchtigkeit aufrufen, ist die Aushebelung der Meinungsfreiheit hinsichtlich friedenspolitischer Äußerungen ein Skandal!« so Martin Singe von der Initiatorengruppe. Die Initiatoren prüfen derzeit die Einlegung einer Beschwerde beim Deutschen Presserat.

Der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) forderte am Dienstag die Aufhebung des vor 30 Jahren verhängten Betätigungsverbots gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK):

»Es gibt keine Gründe, das PKK-Verbot aufrechtzuerhalten«, erklärt der Geschäftsführer Lukas Theune. »Auf Grundlage dieser Entscheidung werden Tausende Menschen verfolgt, die sich politisch engagieren. Das darf in einer Demokratie nicht der Fall sein«, so Theune weiter. (…)

Seit Verhängung des PKK-Verbots sind Kurdinnen und Kurden in Deutschland von Grundrechtseinschränkungen und Kriminalisierung, von Diskriminierung, Ausgrenzung und Misstrauen betroffen (…).

Die deutsche Regierung muss sich entscheiden: für eine wertebasierte Außenpolitik gegenüber der türkischen Regierung, für allgemeingültige Menschenrechte und für den Schutz von Minderheiten. Oder für eine opportunistische Politik der Machtspiele auf Kosten einer der größten Minderheiten in Deutschland, nämlich der kurdischstämmigen Bevölkerung (…)