Pflegefall des Tages: US-Wahlkampf

REUTERS/Carlos Barria Stairway to Alzheimer: Joseph Biden erklimmt Air Force One (März 2021)

Man kennt das hierzulande von Weihnachten: Wenn die Familien in den USA in dieser Woche zu Thanksgiving zusammenkommen, kreist manches Gespräch um körperliche Gebrechen oder Grade von Demenz. Der Kampf ums Weiße Haus ist da nur ein Unterthema von vielen: Kommen die aussichtsreichsten Kandidaten vorher ins Pflegeheim? Läuft Grandpa Micky nicht noch runder als der Präsident?

Amtsinhaber Joseph Biden liebt schwache Momente. Er stolpert, verirrt sich. Am Montag, seinem 81. Geburtstag, wollte er bei einer Zeremonie auf dem Südrasen des Weißen Hauses auf Popsängerin Taylor Swift zu sprechen kommen, die mit ihrer Tour Rekordgewinne macht. Das Besondere an Swift ist für Senioren schwer erkennbar, und so verwechselte der Präsident die Sängerin erst mit Britney Spears und sprach dann auch noch von der »Renaissance-Tour« einer dritten Kollegin, Beyoncé. Vor Hunderten geladenen Gästen und live im Fernsehen fiel Sleepy Joe in diesem Moment langsam auf, dass etwas nicht stimmen konnte. In sich gekrümmt, blinzelte er heftig und murmelte etwas, das nach »Repentless-Tour« klang – ging ihm die große Abschiedssause von Slayer durch den Kopf, wer weiß?

Er fand dann schließlich noch zurück zu Taylor Swift: Brasilien war das Stichwort, die Konzerte in Rio, die Hitzewelle: »… she is down and its kind of warm in Brazil right now«, schloss der mächtigste Mann der Welt, und schritt zur Begnadigung von Liberty (Freiheit) und Bell (Glocke) – zwei Truthähnen, die ihm kindliche Freude bereiteten.

Nach diesem Auftritt lud Donald Trump am Dienstag eine Bescheinigung eines »Familienarztes« hoch, die ihn als topfit ausweisen sollte. Aber was heißt das schon? Trump reiht in seinen Reden gern Aussetzer aneinander, völlig bruchstückhaft. Mit ihm wird die Demenz zur Amtsvoraussetzung.