Noch mehr Chaos

Stefan Boness/IPON Kabinettssitzung der Bundesregierung, Christian Lindner im Vordergrund

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Sondervermögen herrscht Chaos bei den Ampelparteien, aber auch bei der CDU/CSU. Keine Partei hat einen Plan B. 60 Milliarden Euro können nicht von heute auf morgen mobilisiert werden. Damit hängen wichtige Projekte in der Luft. Um das Chaos noch zu steigern, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Haushaltssperre verhängt. Damit löst er kein Problem, schafft aber neue. Zusätzliche Projekte können nicht begonnen werden. Laufende Projekte werden aber weiter finanziert. Was als entschlossenes Handeln gesehen werden soll, ist eher als kopflos zu bewerten. Herr Lindner ist mit seinem Latein am Ende. Er möchte, dass der Staat wie ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert und die Menschen mehr Verantwortung übernehmen sollen. Ich stelle mir vor, Herr Lindner wäre Finanzvorstand eines Dax-Unternehmens und hätte leichtfertig eine große Finanzlücke in sein Budget gerissen. Was würde passieren? Man würde ihn noch am gleichen Tag vor die Tür setzen. Wenn der Marktwirtschaftler Lindner seine eigene Ideologie ernst nehmen würde, dann müsste er sofort von seinem Amt zurücktreten.

Es gibt mehrere sinnvolle Lösungsansätze: Aussetzung der Schuldenbremse, höhere Besteuerung von Vermögen, Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Ich halte alle drei Optionen für sinnvoll. Allerdings glaube ich nicht, dass sich die Ampelparteien auch nur auf eine davon einigen können.

SPD, Grüne und FDP nutzen den Haushalt, um sich parteipolitisch Vorteile zu verschaffen. Das macht eine Lösung fast unmöglich. Damit wird die Regierung zum Treiber der Wirtschaftskrise. Herr Merz versucht, das Chaos zu vergrößern. Ihm geht es nicht um eine solide Haushaltsführung. Er will Kanzler werden, bevor andere Kandidaten ihre Ansprüche hartnäckiger anmelden. Er will den Haushalt durch Kürzungen beim Bürgergeld sanieren. Auch hat er kein Interesse an der Einführung der Kindergrundsicherung. Auf diesen Kurs könnten sich CDU/CSU, FDP und AfD bei möglichen Neuwahlen einigen.

Sachverständige wurden am Dienstag zu Auswegen aus der Krise im Bundestag angehört. Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft spricht in seiner Stellungnahme von einer Investitionskrise in unserem Land. Teile der Wirtschaft sind offensichtlich besorgt, dass die Finanzen der Bundesregierung völlig aus dem Ruder laufen könnten.

Lindners Haushaltsentwurf hatte schon eine soziale Schieflage. In allen Bereichen sollte gekürzt werden, außer bei der Aufrüstung. Nach NATO-Kriterien sollen rund 90 Milliarden Euro im nächsten Jahr für die Bundeswehr ausgegeben werden. Wir brauchen jetzt ein 100-Milliarden-Sondervermögen für »Bildung und Klima«. Eine Vermögensabgabe ist ein weiterer notwendiger Schritt. Es darf nicht länger zugelassen werden, dass Krisengewinne in die Taschen von Milliardären fließen.