Stefan Boness/IPON Mehr als eine Million Berliner stimmte 2021 für die Enteignung von Wohnungskonzernen (Berlin, 25.3.2023)

Der Berliner Senat spielt bei der Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« weiter auf Zeit: Ende Juni hatte eine Expertenkommission in einem 155 Seiten umfassenden Abschlussbericht nach gut einem Jahr Arbeit bereits die Machbarkeit der Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen eindeutig bejaht. Dennoch wollen CDU und SPD noch ein externes Rechtsgutachten einholen. Das berichtete der Tagesspiegel am Dienstag. Das Blatt zitierte aus einem Bericht der Senatsfinanzverwaltung an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses, demzufolge die Beauftragung des Gutachtens »im ersten Quartal 2024 stattfinden und möglichst bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein« solle. Bei Bedarf werde gegebenenfalls »weitere externe Expertise hinzugezogen«.

Ende August hörte sich das noch anders an, als Bausenator Christian Gaebler (SPD) das Ziel vorgegeben hatte, bis zum Spätsommer 2024 ein Rahmengesetz vorzulegen, um die Grundlage für eine Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen, aber auch von Unternehmen in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge zu legen. »Es hat keiner ein Interesse daran, das auf die lange Bank zu schieben«, behauptete Gaebler damals, was aber offenbar nicht stimmte. Das Einholen des Rechtsgutachtens wird nun für eine erhebliche Verzögerung sorgen.

Der Entwurf für besagtes Gesetz wird so sicher nicht bis Sommer 2024 vorliegen. Laut Tagesspiegel ist die Arbeit an dem Gesetz innerhalb des Senats noch nicht weit vorangekommen. Eine Arbeitsgruppe, an der neben der Finanzverwaltung auch die Senatskanzlei sowie die Verwaltungen für Stadtentwicklung, Inneres, Justiz und Wirtschaft beteiligt sein sollen, sei »im Aufbau«, heißt es in dem Bericht der Finanzverwaltung. Dass es bei der Umsetzung des Volksentscheids vom September 2021, bei dem 59,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung von Wohnungskonzernen votiert hatten, so schleppend vorangeht, ist kein Zufall: Sowohl der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) als auch seine Stellvertreterin Franziska Giffey (SPD) lehnen die Enteignung klar ab.

Bei der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« hat man keine Zweifel, welchem Zweck das neue Manöver des Senats dient. »Dabei geht es eindeutig nur um Zeitgewinn«, erklärte Achim Lindemann, Sprecher der Initiative, am Dienstag gegenüber junge Welt. Er könne keinen Grund für ein weiteres Gutachten zum Thema erkennen. Die vom vorigen Senat eingesetzte »hochkarätig besetzte Expertenkommission« habe sich mehr als ein Jahr lang mit allen wichtigen Fragen befasst und »ganz klar festgestellt«, dass eine Enteignung der Wohnungskonzerne sowohl rechtlich machbar als auch finanzierbar ist, sagte Lindemann.

Es brauche keine weiteren Gutachten und auch kein Rahmengesetz, betonte er. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum erneut externe Kräfte herangezogen würden. In den Fachreferaten der Berliner Verwaltung sei genug Expertise versammelt, um die Enteignung umzusetzen. »Die ist aber offensichtlich nicht gewollt. CDU und SPD vertreten die Profitinteressen der Konzerne und nicht die der Mieter und Mieterinnen«, kritisierte Lindemann. Die Initiative werde, wie im Herbst angekündigt, auf Basis der Ergebnisse der Expertenkommission selbst ein rechtssicheres Vergesellschaftungsgesetz erarbeiten, über das die Berliner in einem weiteren Volksentscheid abstimmen könnten. Mit einem Mehrheitsvotum würden die Wähler es in Kraft setzen können, so der Sprecher. Ein Konzept für eine Umsetzung hatte die Initiative dieses Jahr bereits vorgelegt

Auch Carsten Schatz, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus, kritisierte den Senat. »Es ist ganz offensichtlich, dass CDU und SPD die Umsetzung des Volksentscheids verzögern«, erklärte er gegenüber dem Tagesspiegel. Überraschend sei das nicht, da beide Parteien aus ihrer Ablehnung der Vergesellschaftung »nie einen Hehl gemacht« hätten. Dennoch sei es »ein Skandal, wie sie den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger, den sie mit dem erfolgreichen Volksentscheid erhalten haben, aussitzen wollen und sich nicht mal mehr große Mühe geben, das zu verbergen«, sagte Schatz.