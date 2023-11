»Atommüll nicht bei uns und nirgendwo«. Demonstration mit Treckerkorso und Livemusik. In der Nacht vom 21. auf den 22. November soll eine letzte Castor-Probefahrt stattfinden. Die Testfahrt mit leeren Castor soll rund 170 Kilometer von Jülich über die Autobahn nach Ahaus führen. Dienstag, 21.11., 18 Uhr. Ort: Tobit-Kreisel, Legdener Str./Schumacherring, Ahaus. Veranstalter: Bürgerinitiative »Kein Atommüll in Ahaus« und andere

»Julius Meyer – November 1938«. Dokumentarfilm und Lesung. In der Frankfurter Festhalle wurden während der Pogrome in der Zeit vom 10. bis 13. November 1938 3.155 jüdische Männer aus Frankfurt am Main von Nazischergen in die Konzentrationslager Dachau oder Buchenwald transportiert. Unter ihnen war der Rechtsanwalt Julius Meyer, der über seine Verhaftung, über Schikanen und Demütigungen schriftlich Zeugnis ablegte. Donnerstag, 23.11., 19.30 Uhr. Ort: Klosterpresse e. V., Paradiesgasse 10, Frankfurt. Veranstalter: VVN Frankfurt und andere

»Die Auswirkungen des türkischen Krieges auf die Gesundheitsversorgung in Nord- und Ostsyrien.« Vortrag. Anfang Oktober hat die Türkei lebenswichtige zivile Infrastruktur in Nord- und Ostsyrien bombardiert. Über 500 Ziele wurden getroffen, dutzende Menschen getötet und verletzt. Gemeinsam mit Experten von vor Ort ziehen wir Bilanz über das Ausmaß der Zerstörung. Sonnabend, 25.11., ab 14 Uhr. Ort: Tagungszentrum FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin, Veranstalter: Vertretung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Deutschland