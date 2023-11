Durchhalteparole des Tages: Gas sparen!

Hendrik Schmidt/dpa

Der Sonntag überraschte Konsumenten der Mainstreammedien mit interessanten Meldungen. Wie etwa von der Pleite im gefühlten Auswärtsspiel der DFB-Elf in Berlin gegen die Türkei. Der Trainer sei ja noch neu. Seltsam ausführlich wurde über den Kongress der Rest-Linken in Augsburg berichtet. Der soll eine Art Aufbruch gewesen sein. Dagegen wurde das Desaster für die Biden-Regierung beim APEC-Gipfel in San Francisco eher als Randerscheinung dargestellt. Dort kam es zu keiner Einigung, Russland zu verurteilen und Israel zu unterstützen. Zugleich düpierte der US-Präsident nach seinem »Versöhnungstreffen« Chinas Staatschef Xi Jinping, als er ihn erneut als »Diktator« bezeichnete. Da war es schon fast eine Realismusorgie, dass sich der Deutschlandfunk ungeschönt eines Problems annahm: des Wärmehaushalts über die kommenden Monate.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft rufe die Bürger angesichts sinkender Temperaturen zum sparsamen Heizen auf, meldete der Staatsfunk und bezog sich auf eine Äußerung von dessen Chef in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein solcher Aufruf, kurz nachdem Klaus Müller von der Bundesnetzagentur verkündet hatte, die Speicher seien prall gefüllt, ergibt schon Sinn.

Zwar besitzt die BRD die EU-weit größten Kapazitäten zur Erdgasaufbewahrung (ein Dankeschön an die enteigneten Russen von Gasprom und Co.). Aber man weiß ja nie. Sowohl der Bundesnetzspezi als auch der Lobbyistenboss scheinen der Klimaerwärmung nicht zu trauen. Beide halten nämlich die kalte Jahreszeit für einen unsicheren Kantonisten. Einzig ein »extrem kalter Winter« könne die Gasversorgung noch ins Wanken bringen, sagte Müller dem ZDF. Da denkt er ganz im Sinne des Kriegstüchtigkeitsministers Pistorius. Mit der Jahreszeit hatte schließlich bereits die Wehrmacht ihre Probleme.