1918, 25. November: Der Kommandant der »Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika«, Paul von Lettow-Vorbeck, erklärt die Kapitulation. Damit enden die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Schutztruppe und den Streitkräften Großbritanniens in Afrika. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs war es in der deutschen Kolonie zu Kampfhandlungen gekommen, in deren Verlauf die Schutztruppe immer weiter nach Süden bis ins britische Nordrhodesien getrieben wurde. Sowohl auf deutscher als auch auf britischer Seite kämpften vor allem Einheimische, die von Kolonialoffizieren befehligt wurden. Als Lettow-Vorbeck im März 1919 mit 143 überlebenden deutschen Soldaten nach Berlin zurückkehrt, wird ihm ein großer Empfang bereitet. Der Gegner der Weimarer Republik beteiligt sich wenig später am Kapp-Putsch und setzt sich für die Rückgabe aller nach 1918 verlorenen Kolonien ein.

1923, 23. November: Nach der militärisch erzwungenen Auflösung der Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen Ende Oktober geht Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) auf Reichsebene auch direkt gegen die Kommunistische Partei Deutschlands vor. Die KPD und ihre Jugendorganisation, die Kommunistische Jugend Deutschlands, sowie mit der Partei verbundene Massenorganisationen werden verboten. Bereits zuvor hatte der mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete General Hans von Seeckt am 8. November die Proletarischen Hundertschaften sowie die revolutionäre Betriebsrätebewegung für illegal erklärt. Das Verbot der KPD bleibt bis zum 1. März 1924 bestehen.

1943, 22. November: Frankreich erkennt die Unabhängigkeit des Libanon an. Zuvor hatte am 8. November die aus Wahlen hervorgegangene neue libanesische Regierung das seit 1920 bestehende französische Völkerbundmandat aufgekündigt. Direkt nach der Unabhängigkeit des Libanon werden etwa 20.000 Freiwillige in die freifranzösische Armee unter Charles de Gaulle eingegliedert und leisten in Bir Hakeim und bei Monte Cassino ihren Beitrag zum Erfolg der Alliierten. Der unabhängige Libanon ist im Zweiten Weltkrieg somit Teil der »Antihitlerkoalition« und später auch Gründungsmitglied der Vereinten Nationen.

1963, 22. November: US-Präsident John F. Kennedy wird in Dallas mit zwei Gewehrschüssen ermordet. Als einziger Tatverdächtiger wird Lee Harvey Oswald verhaftet und zwei Tage später in Polizeigewahrsam von dem Nachtklubbesitzer Jack Ruby getötet. Die Einzeltäterthese wird bis heute kontrovers diskutiert.