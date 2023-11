Stephan Gray »I’m in my smooth phase« – Ishmael Butler alias Shabazz Palaces

Willkommen im wunderbaren Wurmloch von Shabazz Palaces, wo Raum und Zeit anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen als im Rest des HipHop-Universums. Beats schweben schwerelos durch weite Klangräume, synkopierte Hi-Hats und Percussion rauschen in der Dunkelheit vorbei wie funkelnde Sterne, Synthmelodien dehnen und ziehen sich zusammen, um sich in schönster J-Dilla-Manier ins digitale Raster der Takte zu schmiegen. Die Silben von Ishmael Butlers Raps biegen sich um die Masse dieser Beats, klingen dadurch gleichzeitig loose und tight. Der Mix verbindet die verstreuten Elemente zu einem klanglichen Kosmos, der unendlich weit und zugleich unfassbar nah klingt. Als würde der Bass aus unserem Schädel brummen und Butler uns direkt ins Ohr flüstern.

Chronologisch betrachtet, ist ­»Robed in Rareness« das siebte Album von Shabazz Palaces, doch eine lineare Zeitleiste ist nicht die beste Matrix, um das Schaffen des Duos zu betrachten, oder besser gesagt: Exduos. Rapper und Produzent Ishmael Butler muss das Raumschiff Shabazz Palaces wie schon auf »The Don of Diamond Dreams« (2020) ohne Multiinstrumentalist Tendai »Baba« ­Maraire steuern, man kann aber noch immer in jedem Song den Einfluss des Sohns des simbabwischen Mbira-Meisters Dumisani Maraire hören – wie das entfernte kosmische Rauschen des Urknalls. So klingen die sieben Tracks gleichzeitig wie das Shabazz-Palaces-Debut »Black Up« (2011), aber auch völlig anders. Und wie die Vorgänger fühlt sich die Platte gleichzeitig modern und uralt an.

Butlers Raps sind auf stylische Weise altmodisch – viel Party, viele Frauen und Endreime, keine wilden Metrikwechsel und Sci-Fi-Metaphern wie bei der Avantgarde-Raptruppe Clipping. Gleichwohl wird Shabazz Palaces – wie Clipping – häufig dem aktuellen Afrofuturismus zugerechnet, wozu auch Kollaborationen mit Sci-Fi-Nerds wie dem Produzenten Flying Lotus oder dem Bassisten Thundercat passen. Mit seinen afrikanisch angehauchten Gewändern erinnert Butler an den Jazz-Saxophonisten und Afrofuturisten Kamasi Washington. Und Washington nicht unähnlich spielt er an auf die afroamerikanische Befreiungstheologie der Nation of Islam und ihren berühmtesten Prediger Malcom X. Der Bandname deutet es ja an: Shabazz war in der Mythologie von Nation-of-Islam-Gründer Elijah Muhammad der ursprüngliche Stamm der Menschheit, Malcom X nannte sich nach seiner Pilgerfahrt nach Mekka mit Nachnamen El-Shabazz.

Rückbesinnung auf eine mythische Vergangenheit, Sehnsucht nach einer besseren Zukunft – für Butler kein Widerspruch. Seiner Ansicht nach ist Zeit ein Strudel, in dem vorher und nachher verschwimmen. Doch nicht allein dieses wabernde Wann macht Shabazz Palaces so besonders, sondern auch das Wo.

Denn hier spricht nicht New York, Los Angeles oder Atlanta, keine der großen HipHop-Sonnen, hier meldet sich der Trabant Seattle, Geburtsstadt des Grunge. Und das Mutterschiff ist kein traditionelles Rap-Label, es handelt sich um die Nirvana-Entdecker Sub Pop – entsprechend genreübergreifend lassen sich auch manche der textlichen Referenzen lesen. Wenn Butler in »Binoculars« rappt »I’m in my smooth phase / The L’s L me like Cool J / How could I fugaze / The gangsters they hear me and shoe­gaze«, lässt sich das als Old-school-HipHop-Machismo lesen – er würde nie »fugazen«, also unauthentisch sein, wenn Gangster ihn hören, starren sie nervös auf ihre Schuhe. »Fugaze« und »shoegaze« sind aber auch Verweise auf andere musikalische Galaxien: die US-Postpunk-Koryphäen Fugazi, das Indierock-Untergenre Shoegaze.

Butlers musikalisches Material ist freilich ein anderes. Den Stil aus seiner ersten Schaffensphase bei den legendären Digable Planets (1987–1995), wo er unter dem Namen Butterfly Boom Bap mit Jazz- und Breakbeatsamples arbeitete, hat er nach dem Ende der Gruppe ausgebaut und modifiziert. Er lernte Funkgitarre, jammte mit Maraire auf afrikanischen Instrumenten und studierte die Performancephilosophien von Miles Davis und Co. Statt Beats durchzukomponieren und Raps in multiplen Takes zusammenzusetzen, legt er mehr Wert darauf, gut vorbereitet live und loose zu flowen, die Beats mit Hilfe von Geräten wie dem Sampler SP-555 der Stimmung spontan anzupassen. Anders gesagt, sein Respekt für Vergangenheit und Zukunft erlaubt ihm, ganz im Hier und Jetzt sein zu können.