Influencer des Tages: Osama bin Laden

Epa/epa/dpa Bauunternehmer, CIA-Söldner, Al-Qaida-Fürst: Das facettenreiche Leben des Osama bin Laden

Tote leben länger. So könnte man die Karriere Osama bin Ladens vom antisowjetischen »Freiheitskämpfer« zum absolut Bösen beschreiben. Der britische Guardian entfernte einen bin Laden zugeschriebenen »Brief an Amerika«, den die Zeitung 2002 in englischer Übersetzung veröffentlicht hatte, am Donnerstag von seiner Website. Der Text, in dem der Anschlag auf das World Trade Center 2001 unter anderem mit der US-Unterstützung für Israel begründet wird, sei auf der Videoplattform Tik Tok in den letzten Tagen mit Bezug auf den aktuellen Krieg in Gaza »weithin ohne den vollständigen Kontext geteilt worden«. Prompt sprangen die westlichen Medien auf. Der Brief werde vor allem von Leuten geteilt, die »eher einem linken Milieu zuzuordnen sind«, wollte etwa der Tagesspiegel herausgefunden haben. Selbst dpa musste aber zugeben, dass es »zunächst unklar« bleibt, »was genau hinter den erhöhten Aufrufen steckt«. Ohnehin sind zwei Millionen Aufrufe in einer Woche für eine Plattform mit mehr als einer Milliarde monatlichen Nutzern nicht sonderlich viel.

Der Verdacht liegt nahe, dass hier Solidarität mit Palästina diskreditiert werden soll. Dabei hat Osama bin Laden mit Palästina soviel zu tun wie das saudische Königshaus mit Antiimperialismus.

Der Terrorismusvorwurf, wie der des Antisemitismus durch inflationäre Verwendung erheblich abgestumpft, funktioniert eigentlich nur noch im Westen, und dort am besten bei der Generation, der die Bilder vom 11. September 2001 bis zum Erbrechen ins Bewusstsein gehämmert wurde. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass es durchaus Menschen gibt, vor allem in Palästina oder mit Familie dort, denen die Erkenntnis, dass nicht jeder Jude Zionist und nicht jeder Zionist Jude ist, im Bombenhagel eines selbsternannten »jüdischen Staates« zuweilen schwerfällt.