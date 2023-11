imago images/Christian Ditsch Dialogbereit: Innen- und Sportpolitiker der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Stephan Mayer, am Mikro (12. November 2019)

Es gehört gewissermaßen zum Begleitprogramm eines Stadionerlebnisses. Jedenfalls für aktive Fanszenen, besonders bei Auswärtsfahrten. Kurz, Kontakt mit der Staatsmacht. Unfreiwillig, bisweilen gewalttätig, inklusive Einsatz »polizeilicher Hilfsmittel«, wie es im Fachjargon heißt. Schlagstock- und Reizgasattacken etwa. Die Debatte darum ist nach dem Nordduell zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 am Freitag vor einer Woche neu entbrannt. Sportpolitiker aus dem Bundestag melden sich nun zu Wort. Vertreter von Fanhilfen und Fananwälte eh.

Vorweg: Es werde munter gegen Anhänger des Fußballsports aufgerüstet, sagte Oliver Wiebe von der Fanhilfe Magdeburg am Freitag im jW-Gespräch. Mit Überwachungsdrohnen, »Drängelgittern« vor dem Einlass zur Arena, »Kameras selbst auf Toiletten«. Fans seien Testobjekte für Polizeien, für Übungsszenarien einer Aufstandsbekämpfung in spe.

Was meinen Abgeordnete zum Feindobjekt »Fußballkriminelle«? »Ich rate zu differenzieren«, so Philip Krämer (Bündnis 90/Die Grünen), Vizevorsitzender im Sportausschuss des Bundestags, am Freitag zu jW. Ein Generalverdacht müsse vermieden, jeder Konflikt gesondert betrachtet werden. Moderat äußerte sich auch Ressortkollege André Hahn (Die Linke). Mit einem solchen Kampfbegriff provoziere man »lediglich eine Solidarisierung in der Szene«. Und Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, meinte auf jW-Nachfrage: Bestimmte Stadionbesucher pauschal zu betiteln, »ist sicherlich nicht zielführend.« Indes: Für Hass, Hetze und Gewalt sei im Fußball kein Platz. Schärfer reagierte Stephan Mayer von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Gegen Straftäter wie am Millerntor müsse »entschlossen eingeschritten« werden, Stadien seien schließlich keine rechtsfreien Räume. Und damit dies so bleibe, seien Zwangsmittel probat.

Bloß, das Gesundheitsrisiko beispielsweise bei Pfefferspray ist groß, bis hin zu Todesfällen. Darauf verwies das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf jW-Anfrage. Vor allem in dichten Menschenmengen, vollen Stadionblöcken. Hahn fordert deshalb restriktive Regeln für den Reizgaseinsatz, zumal oftmals »reihenweise ›Nichtstörer‹ getroffen werden.« Auch »eher kritisch« sieht Krämer das Mittel, weil die Gefahr einer Massenpanik bestünde. Was auffällt: Eine Verbotsforderung klingt anders. Das übernehmen Fanhilfen. »Ein Einsatzverbot von Reizgas bei Massenveranstaltungen ist längst überfällig«, betonte Stephan Riedel von der Fanhilfe Hannover am Freitag gegenüber jW.

Auch sonst, »Kurvenrebellen« sind mit dem Strafgesetzbuch konfrontiert, auch eine Art Begleitprogramm. Der Umgang mit Pyrotechnik werde behördlicherseits »sehr unterschiedlich gehandhabt«, weiß Fananwalt und jW-Kolumnist René Lau. Teils erhielten vermeintlich ertappte Personen aber Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Was hilft gegen Repression? »Nur mehr Solidarität«, sagte Karsten Schmitz von der Braun-Weißen Hilfe des FC St. Pauli. Vielerorts bereits eine gängige Praxis, von Heim- und Gästefans gleichermaßen, »so stärken wir Fanrechte über Vereinsgrenzen hinaus«.