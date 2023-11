Ukraine: Schwere Kämpfe am linken Dniproufer

Kiew. Nach den Vorstößen ukrainischer Truppen über den Dnipro bei Cherson im Süden der Ukraine dauern die schweren Kämpfe in der Region an. Wie der ukrainische Generalstab am Freitag mitteilte, sollten die über den Fluss übergesetzten Truppen »Ablenkungsmanöver, Überfälle und Aufklärungsaktionen« ausführen und Nachschubwege sowie Artilleriestellungen des russischen Militärs auskundschaften. Russische Militärbeobachter berichten seit Wochen über ukrainische Vorstöße am Unterlauf des Dnipro. Der Fluss Dnipro bildet seit gut einem Jahr die Frontlinie. (dpa/jW)