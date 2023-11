IMAGO/Panthermedia Blöd gelaufen: Eine kaputte Maschine im Waschsalon verschlingt Sommerklamotten

Mariekes Lage ist alles andere als gut. Seit ein paar Tagen muss sie in einem Leihauto am Kanal übernachten, nachdem ihr langjähriger Lebensgefährte Blok, Sohn einer alteingesessenen Metzgersfamilie, sie aus dem Haus geworfen hat. Dort hatte sie sich eh nie heimisch gefühlt, denn das Reihenhaus ebenso wie alles andere in dem gemeinsamen Leben des Paares stand unter dem übermächtigen Einfluss von Bloks Mutter.

Geld hat Marieke auch keines mehr, so dass es sie um so härter trifft, als eine kaputte Maschine im Waschsalon ihre kompletten Sommersachen verschlingt. So läuft sie trotz Sommerhitze in Jeans und Pullover herum, während sie versucht, wenigstens auf der Arbeit im Pflegeheim für etwas Normalität bei den Betreuten zu sorgen. Doch auch hier liegt einiges im argen. Es sieht ganz danach aus, als ob man ihre Seniorinnen und Senioren, allesamt als »hoffnungslose Fälle« abgestempelt, beim Umzug in den schicken Neubau schlicht »vergessen« will. Nach etlichen im Frust vertilgten Pralinenschachteln fasst sie aber einen mutigen Entschluss: Allen Widrigkeiten zum Trotz stellt sich die Endzwanzigerin nicht nur ihrer familiären Geschichte und übernimmt Verantwortung für das eigene Leben, sondern sorgt obendrein selbstbewusst dafür, dass die alten Menschen nicht im Stich gelassen werden.

Mitreißend, sensibel und glaubhaft wird in »Der berühmte Tiefpunkt« die Geschichte einer weiblichen Selbstfindung erzählt, bei der die Hingabe der Protagonistin zum Kochen und Essen – der niederländische Originaltitel lautet »Varkensribben«, Schweinerippchen – eine ganz besondere, sympathische Rolle spielt. Bleibt zu hoffen, dass auf den Debütroman der Belgierin Amarylis de Gryse, die gelernte Sozialarbeiterin und Biolandwirtin ist, weitere ebenso humorvolle wie kluge Romane folgen.