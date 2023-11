Nachschlag: Mäandernd

imago images/Stefan Malzkorn/malzkornfoto.de Da wollten sie noch Teil einer Jugendbewegung sein: Tocotronic in den wilden 1990ern

1996 gibt es den Musiksender Viva seit drei Jahren, genauso lange wie die Band, der er den Musikpreis »Comet« verleihen will – in der neuen Kategorie »Jung, deutsch und auf dem Weg nach oben«. Doch die drei Musiker aus Hamburg lehnen live auf der Bühne ab: »Ich bin nicht stolz darauf, jung zu sein. Ich bin nicht stolz darauf, deutsch zu sein. Und auf dem Weg nach oben … na ja.« – Dazu stehen Tocotronic bis heute: »Wir fanden das halt eklig.« Im Podcast von Stefanie Groth anlässlich des 30jährigen Bandjubiläums erfährt man aber – mäandernd und mit einigen Redundanzen, also den Songs der Tocos nicht unähnlich – noch jede Menge mehr. Und es kommt der Hinweis auf den Mitschnitt eines CD-Release-Konzerts 1995 im »Störtebeker« in Hamburg, den man auf Youtube findet: verstimmte Instrumente, Versinger, ungelenke Ansagen und viel Spaß – gar nicht weit weg von dem, was in den 90ern in Berliner Jugendklubs abging, und das macht mir zumindest die frühen Tocos gleich noch mal sympathischer. (af)