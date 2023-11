Bedrohungslage konkretisiert

IMAGO/teutopress Deborah Feldman

Im Gespräch mit Gregor Gysi auf Spiegel online erklärte die Schriftstellerin Deborah Feldman:

(…) Ich fühle mich als Jüdin, die Israel kritisiert, bedroht. Meistens von anderen Juden und von deutschen Konvertiten und von Deutschen, die so tun als wären sie Juden, und von Deutschen, die behaupten, sie wären Antisemitismusbeauftragte. Ich fühle mich von Rechtsextremen bedroht, ich fühle mich von der Polizei bedroht. Ich fühle mich von der AfD bedroht. Ich fühle mich dadurch bedroht, dass die Bundesregierung zur Zeit auf Linie mit der AfD ist. (…)

Zur weiteren Zulassung des Herbizids Glyphosat durch die EU erklärte Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) am Donnerstag:

Auch im EU-Berufungsausschuss fand sich am Donnerstag unter den Mitgliedsländern keine qualifizierte Mehrheit für eine Glyphosat-Zulassungsverlängerung. Trotzdem kündigte die EU-Kommission an, das umstrittene Bayer-Herbizid für zehn weitere Jahre genehmigen zu wollen und demnächst einen entsprechenden Beschluss vorzulegen.

Damit würden sich von der Leyen & Co. zugunsten der Kapitalinteressen von Bayer über alle wissenschaftlichen Bedenken hinwegsetzen. Im Jahr 2015 hat die Weltgesundheitsorganisation das Pestizid als »wahrscheinlich krebserregend« eingestuft, und erst jüngst präsentierten WissenschaftlerInnen in Bologna auf der Konferenz »Umwelt, Arbeit und Gesundheit im 21. Jahrhundert« eindeutige Belege für die Leukämiegefahr durch das Mittel.

Zudem hat selbst die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA bei ihrer Glyphosat-Bewertung zahlreiche Datenlücken hinsichtlich des Gefährdungspotentials festgestellt. Eine dieser Fehlstellen betrifft die Auswirkungen von Glyphosat auf die noch im Wachstum befindlichen Nervensysteme von Embryos, Säuglingen und Kindern. Auch zu etwaigen Beeinträchtigungen von Zellteilungsprozessen und Schädigungen von Chromosomen fehlten Unterlagen. Überdies musste laut EFSA »die Bewertung des ernährungsbedingten Risikos für Verbraucher« offenbleiben. Andere »Data gaps« betrafen die Langzeitfolgen auf Bienen sowie mögliche Schädigungen des Grundwassers und des Bodens. In Sachen »Biodiversität« sprach die Behörde sogar von einer »generellen Datenlücke«.

Nach Ansicht der Coordination gegen Bayer-Gefahren sagen schon die bei den Glyphosat-Schadensersatzprozessen als Beweise fungierenden internen Firmenunterlagen der Bayer-Tochter Monsanto alles zum Sicherheitsprofil von Glyphosat. In diesen Dokumenten hält der Toxikologe William Heydens etwa fest: »Glyphosat ist okay, aber das formulierte Produkt verursacht den Schaden«. Beispielsweise habe es negative Effekte auf das Erbgut. Als eine Auftragsstudie in dieser Hinsicht nicht genug Entlastungsmaterial lieferte, sondern den Befund sogar noch zu bestätigen drohte, schlug Heydens einfach vor, sich willigere WissenschaftlerInnen zu suchen: »Wir müssen jemanden finden, der sich mit dem gentoxischen Profil von Glyphosat wohlfühlt und einflussreich bei den Regulierungsbehörden ist.« Aus berufenerem Mund können Aussagen zur Gefährlichkeit des Herbizids kaum kommen.

»Die Bundesregierung muss jetzt alles dafür tun, die Zulassungsverlängerung doch noch abzuwenden. Zudem gilt es, alle rechtlichen Mittel für ein nationales Verbot zu prüfen«, fordert CBG-Geschäftsführer Marius Stelzmann abschließend.