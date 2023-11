Madagaskar: Opposition boykottiert Wahl

Antananarivo. In einer äußerst angespannten politischen Lage hat Madagaskar am Donnerstag einen neuen Präsidenten gewählt. Zusammen mit zwölf weiteren Kandidaten steht Amtsinhaber Andry Rajoelina zur Wiederwahl. Zehn der Gegenkandidaten Rajoelinas riefen zum Boykott der Abstimmung auf. Am Mittwoch hatten die Behörden in der Hauptstadt eine Ausgangssperre verhängt, die bis in die Morgenstunden des Wahltags gelten sollte. (AFP/jW)