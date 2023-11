DVRK: Mehr Kooperation mit Russland

Pjöngjang. Russland und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Darauf hätten sich Vertreter beider Länder verständigt, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Die Zusammenarbeit soll verschiedene Bereiche wie Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie umfassen, auch ein Protokoll soll unterzeichnet worden sein. Die Verhandlungen wurden KCNA zufolge am Mittwoch in Pjöngjang vom Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen geleitet. Die russische Delegation sei vom Minister für Ressourcen angeführt worden. (Reuters/jW)