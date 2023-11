Ukraine: Besuch von Cameron

Kiew. Der britische Außenminister David Cameron ist bei seiner ersten Auslandsreise im neuen Amt in die Ukraine gereist. Er wolle mit seinem Besuch Unterstützung aus Großbritannien zusichern, so der ehemalige Premierminister bei einem Treffen mit Präsident Wolodimir Selenskij in Kiew. Großbritannien werde der Ukraine auch weiterhin moralische und diplomatische, vor allem aber militärische Unterstützung zukommen lassen. Cameron war am Montag überraschend zum neuen Außenminister ernannt worden. (Reuters/jW)