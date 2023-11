Gewerkschaften wollen ITA-Übernahme

Frankfurt am Main. Gewerkschaften aus Deutschland und Italien haben in einer gemeinsamen Erklärung die EU-Kommission dazu gedrängt, grünes Licht für den Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Staatsairline ITA Airways zu geben. »Diese Entwicklung ist der richtige Weg für ITA, und sie kommt zum richtigen Zeitpunkt, um unsere Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen als Bodenpersonal, Flugbegleiter und Piloten zu sichern«, heißt es in der am Donnerstag verbreiteten Erklärung von neun Gewerkschaften. Von deutscher Seite gehören die Pilotenvereinigung Cockpit, die Flugbegleitergewerkschaft UFO und Verdi zu den Unterzeichnern. (Reuters/jW)