Rene Traut/imago Unionsfraktion macht mobil gegen »antisemitische Ausländer«

Bewerber um die Staatsbürgerschaft der BRD könnten in Zukunft dazu verpflichtet sein, einen Treueschwur auf das »Existenzrecht Israels« zu leisten, bevor sie den deutschen Pass bekommen. Mit zwei Gesetzentwürfen will die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag die Solidarität mit dem palästinensischen Kampf um Selbstbestimmung weiter kriminalisieren.

Am Freitag soll demnach ein Antrag zu einer Änderung des Strafgesetzbuches mit dem Titel »Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze« zur Diskussion stehen. In einem zweiten Antrag werden umfangreiche Maßnahmen zur »Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer« vorgeschlagen. Nach der Debatte sollen die Entwürfe in die Ausschüsse überwiesen werden.

Die Einbürgerung »antisemitischer Ausländer« soll laut Antrag zum »besseren Schutz« vor einer weiteren »Verfestigung und Ausbreitung« eines aus dem »Ausland ›zugewanderten‹ Antisemitismus« verhindert werden. Dazu sollen Änderungen im Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht vorgenommen werden.

So soll in Zukunft eine »antisemitische Straftat« die Ausweisung nach sich ziehen. Die Verurteilung wegen einer solchen soll darüber hinaus zum Verlust des »humanitären Schutzes in Deutschland« führen, ferner die Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit von einem »Bekenntnis zum Existenzrecht Israels« abhängig gemacht werden.

Bei Vorliegen »tatsächlicher, nicht erschütterbarer Anhaltspunkte« für eine »antisemitische Einstellung des Antragstellers« soll eine Einbürgerung in Zukunft ausdrücklich ausgeschlossen werden. Personen, die mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, könnten im Falle der »Verurteilung wegen einer antisemitischen Straftat« zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren.

Alexander Gorski, der als Rechtsanwalt mit dem European Legal Support Center (ELSC) zusammenarbeitet, erklärte am Donnerstag gegenüber jW, die Pläne seien »rechtsstaatlich höchst problematisch«. Die Unionsfraktion benutze den Mythos vom »importierten Antisemitismus«, um »beispiellose Verschärfungen im Migrationsrecht« durchzusetzen. Diese richteten sich gegen »ohnehin schon marginalisierte Gruppen«.

Zudem sei rechtlich nicht klar geregelt, was eine antisemitische Straftat ist, so Gorski. In den vergangenen Wochen sei offensichtlich geworden, dass bereits das Eintreten für die Grund- und Menschenrechte von Palästinensern als antisemitisch eingestuft würde. Die geplanten Gesetzesänderungen bedrohten »akut die Meinungsfreiheit von Menschen ohne deutschen Pass«, die in Zukunft »Angst haben müssten, sich zu bestimmten Themen zu äußern« weil zukünftig das »Damoklesschwert der migrationsrechtlichen Repression« über ihnen schweben könnte.

Die geplanten Einschränkungen im Migrationsrecht könnten zusätzlich durch weitere Einschnitte im Versammlungsrecht flankiert werden. Zuletzt hatte NRW-Antisemitismus-Beauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erklärt, das Versammlungsrecht gelte nur für Deutsche, was sie nach Kritik ­revidierte.

Wer im Falle einer Gesetzesänderung zukünftig tatsächlich von Repressionen betroffen sein wird, liegt noch im Dunkeln. Es bleibt abzuwarten, was die Justiz als »antisemitische Straftat« verfolgt. So wurden seit dem 7. Oktober zahlreiche vermeintliche Delikte als Straftaten verfolgt und beliebig als antisemitisch charakterisiert. Dazu gehörten unter anderem das Zeigen von Schildern, auf denen Israel die Verübung eines Genozids an den Palästinensern konstatiert wird sowie die Parole »From the River to the Sea Palestine Will be Free«. Die Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien (CDU), nannte im Oktober sogar den Ausruf »Free Palestine« einen »Schlachtruf einer international tätigen Terroristenbande«.

Im aktuellen Klima des kollektiven Wahns dürften die Änderungsanträge der Unionsfraktion gute Chancen haben, angenommen zu werden. In diesem Fall könnten sich Mehrstaater und Einbürgerungsbewerber, die es wagen, sich für die Rechte palästinensischer Menschen einzusetzen, in Zukunft als »Antisemiten« strafrechtlich verfolgt sehen. Werden die Änderungen tatsächlichen umgesetzt, könnten auch Juden, die den Zionismus ablehnen, von Repressionsmaßnahmen betroffen sein. Indem man sich in der BRD auf »importieren Antisemitismus« konzentriert, kann man getrost den heimischen ignorieren. Darüber hinaus schadet die Gleichsetzung von Judenfeindlichkeit mit Antizionismus nicht zuletzt dem Kampf gegen Antisemitismus und gehört daher dringend bekämpft.