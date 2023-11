Erfurt: CDU debattiert über Linkspartei

Erfurt. Die Thüringer CDU sollte Mehrheiten mit der Linkspartei und den Grünen aus Sicht eines Vorstandsmitglieds nach der Landtagswahl 2024 nicht ausschließen. Eine Zusammenarbeit mit Grünen, Linken, SPD und FDP als »mehrheitshabende Verbindung« sei seiner Ansicht nach möglich, sagte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann vor dem Landesparteitag am Wochenende gegenüber dpa. »Die Linke in Thüringen vertritt in ihrem Auftreten und ihrem Handeln eine sozialmarktwirtschaftliche Politik«, so Neumann. Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) erklärte am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X, es sei wichtig, dass Neumann deutlich gemacht habe, dass eine Zusammenarbeit möglich sei. (dpa/jW)