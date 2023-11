Boris Roessler/dpa Trübe Aussichten: Die Migrationsdebatte wird immer weiter nach rechts verschoben (Gießen, 11.10.2023)

Kaum etwas illustriert die Entwicklung des Diskurses über Themen der Flüchtlingspolitik besser als die Karriere, die der Begriff »irreguläre Migration« in den vergangenen Monaten gemacht hat. Die AfD hat die Formulierung schon 2017 in einem Papier genutzt. Inzwischen wird der Begriff inflationär verwendet, ob von CDU-Chef Friedrich Merz, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) oder Omid Nouripour, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Der propagandistische Mehrwert liegt auf der Hand: Eine »irreguläre«, also unerlaubte Migration kann niemand wollen, so lassen sich die immer neuen Verschärfungen rechtfertigen. Dass dabei alle Geflüchteten unter Generalverdacht gestellt und die Stimmung weiter angeheizt wird, nimmt die Politik achselzuckend in Kauf.

»Mittlerweile bekommt auch noch der absurdeste und menschenrechtswidrigste Vorschlag Applaus, wenn er sich nur gegen ›illegale Migranten‹ richtet«, konstatierte die Organisation Pro Asyl nach dem »Migrationsgipfel« Anfang November. Sie sprach von einem »Überbietungswettbewerb der schlechten Ideen«. AfD, Union und Boulevardpresse treiben die Ampelparteien bei dem Thema vor sich her. Spätestens seit den Landtagswahlen in Hessen und Bayern scheinen alle Dämme gebrochen zu sein.

Den Absturz der Ampelparteien und das gute Abschneiden der AfD in den beiden Bundesländern führten Umfragen auf die Haltung der Wähler beim »wahlentscheidenden« Thema Migration zurück. Olaf Scholz, ganz Opportunist, ließ sich nicht lange bitten. Der Spiegel hievte ihn mit dem Satz »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben« auf die Titelseite und schrieb, erkennbar begeistert, von der »neuen Härte des Kanzlers«. Er mache die »irreguläre Migration« zur Chefsache, wolle die Flüchtlingszahlen reduzieren. Beim »Migrationsgipfel« setzte Scholz diese Ankündigung Schulter an Schulter mit der Union um.

Von einem »historischen Moment« sprach der Kanzler anschließend mit Blick auf die Einigung mit den Ländern. Pro Asyl sah dagegen in dem beschlossenen Maßnahmenpaket ein »Programm der verschärften sozialrechtlichen Ausgrenzung«. Statt eine zukunftsfähige Aufnahme- und Integrationspolitik zu gestalten, werde die »aktuelle Politik der Ausgrenzung, Abschiebung und Abschottung weiter gestärkt«. Die Senkung der Zahlen schutzsuchender Menschen sei eindeutig das Hauptcredo der Beschlüsse.

Bund und Länder setzen unter anderem darauf, Geflüchteten das Leben schwer zu machen. Sie beschlossen, die Anwendung der verfassungsrechtlich fragwürdigen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von bisher maximal anderthalb Jahren auf drei Jahre anzuheben. Asylsuchende sollen künftig Bezahlkarten statt Bargeld bekommen. Gegen solche Verschärfung erhebt sich immer weniger Widerspruch. Im flüchtlingspolitischen Diskurs haben sich rechte Narrative durchgesetzt. Ampelpolitiker verbreiten ohne Scheu rechte Mythen wie die vom »attraktiven Sozialstaat« als Hauptgrund für die angeblich so hohe Zahl von Geflüchteten.

Wenn in Umfragen eine Mehrheit in der »Flüchtlingskrise« das Hauptproblem der Republik sieht, wird dabei tatsächlich nur widergespiegelt, was Politik und Medien selbst mit falschen Behauptungen erzeugt haben. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass ein Landrat über das »Ende der Aufnahmefähigkeit« der Kommunen klagt. Pro Asyl hat auf seiner Homepage Argumente gegen derartige Behauptungen zusammengestellt. Da heißt es, die Lage sei in den Kommunen zwar »nahezu überall angespannt«. Doch dort, wo Strukturen, Runde Tische und Personal in der Integrationsarbeit nach 2016 nicht abgebaut wurden, seien die Kommunen aktuell besser gerüstet.

Auch die Behauptung, mehr Abschiebungen seien eine Lösung, entbehrt einer sachlichen Grundlage, wie Pro Asyl nachweist. Wenn man von der Zahl von angeblich etwa 262.000 Ausreisepflichtigen die Menschen mit einer Duldung abzieht, bleiben gerade einmal etwas mehr als 51.000 vollziehbar Ausreisepflichtige ohne Duldung übrig. Von diesen stammen am Ende etwas mehr als 19.000 aus einem abgelehnten Asylverfahren, alle anderen sind zum Beispiel Menschen mit abgelaufenem Besuchsvisum und ausreisepflichtige EU-Bürger.

Gern unterschlagen wird auch, dass aktuell über 70 Prozent der Asylanträge positiv beschieden werden. Die Quote liegt damit auf Rekordniveau und beweist, dass der größte Teil der Menschen, die nach Deutschland kommen und Schutz suchen, tatsächlich sehr gute Asylgründe hat, was Politiker der bürgerlichen Parteien vermutlich nicht davon abhalten wird, weiterhin von »irregulärer Migration« zu reden.