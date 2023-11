EU: Erlaubnis für Glyphosat für weitere zehn Jahre

Brüssel. Die EU-Kommission hat eine Neuzulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre angekündigt. Vertreter der Mitgliedstaaten hatten sich nach Diplomatenangaben am Donnerstag erneut nicht auf eine gemeinsame Position zum Vorschlag Brüssels einigen können. Nach geltendem EU-Recht kann die Kommission nun im Alleingang entscheiden. Demnach soll der Einsatz des Pflanzengifts in der EU bis 2033 erlaubt werden. Das soll künftig aber an Bedingungen geknüpft werden, wie etwa einen mindestens fünf Meter breiten Pufferstreifen. Deutschland hatte sich in den Verhandlungen enthalten, weil sich die Bundesregierung nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnte. (AFP/jW)