Razzien bei islamischen Zentren

Hamburg. Bei einer Großrazzia im Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) und fünf mutmaßlichen Teilorganisationen wurden nach Behördenangaben am Donnerstag unter anderem Bargeld, CDs, Schriftstücke und Flugblätter beschlagnahmt. Die Polizei nahm zudem Mobiltelefone, Tablets, Laptops und USB-Sticks mit. Das beschlagnahmte Material soll nun ausgewertet werden. An der Durchsuchung von Dutzenden Objekten in sieben Bundesländern waren 800 Beamte beteiligt. Das IZH wird verdächtigt, die Ideologie der iranischen Regierung zu propagieren. Zeitgleich gab es Durchsuchungen im Raum Hannover bei mutmaßlichen Unterstützern der libanesischen Hisbollah. (dpa/AFP/jW)