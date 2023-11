Anschlag an Militärsperre bei Jerusalem

Tel Aviv. Drei mutmaßlich palästinensische Angreifer haben am Donnerstag nach Polizeiangaben an einer israelischen Militärsperre südlich von Jerusalem das Feuer eröffnet. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom (MDA) wurden dabei mindestens vier Menschen verletzt. Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr. Nach Medienberichten sagte der Leiter des Rettungsdienstes, die drei Angreifer seien getötet worden. Laut israelischer Polizei wurden bei ihnen zwei Pistolen und ein Sturmgewehr gefunden. (dpa/jW)