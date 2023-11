Südafrika fordert Ermittlungen gegen Israel

Pretoria. Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen hat Südafrika den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu Ermittlungen aufgefordert. Das sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bei einem Besuch im Golfemirat Katar am Mittwoch abend. Im Gazastreifen liefen »Kriegsverbrechen in Echtzeit, vor allem im Schifa-Krankenhaus«, so Ramaphosa. Viele Menschen rund um die Welt seien deshalb »entsetzt«. Südafrika habe mehrere Länder dazu aufgefordert, den Druck auf Israel zu erhöhen. Die israelische Regierung habe es »perfektioniert, Entscheidungen des UN-Sicherheitsrats und anderer Weltforen nicht zu befolgen und umzusetzen«. IStGH-Chefankläger Karim Khan hat bereits angedeutet, dass der Strafgerichtshof wegen möglicher Verbrechen auf palästinensischer wie auch auf israelischer Seite ermittelt. (dpa/jW)