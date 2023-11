IMAGO/Antonio Simoes Generalstreik der portugiesischen Gewerkschaften am 28. Juni dieses Jahres (Lissabon)

Noch vier Monate bis zu den vorgezogenen Neuwahlen in Portugal im März 2024. Die Zeitspanne bis dahin soll es der geschäftsführenden Regierung ermöglichen, den Staatshaushalt für das kommende Jahr auf den Weg zu bringen, der Ende November im Parlament verabschiedet werden soll. Vor diesem Hintergrund mobilisieren die portugiesischen Gewerkschaften verstärkt die Beschäftigten im öffentlichen und privaten Sektor. Vorläufiger Höhepunkt waren die Demonstrationen der CGTP (Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses) am Sonnabend in Lissabon und Porto. Der Gewerkschaftsbund fordert höhere Löhne und Renten.

Die CGTP wies am Mittwoch darauf hin, dass es im dritten Quartal zu einem weiteren Reallohnverlust gekommen ist. Gemessen an den Preissteigerungen habe das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen der Beschäftigten in Höhe von 1.046 Euro im Vergleich zum Vorjahr 0,5 Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt. Für viele Lohnabhängige und ihre Familien dürfte der Kaufkraftverlust jedoch größer gewesen sein, da Lebensmittelpreise stärker gestiegen sind als der durchschnittliche Warenkorb, der im übrigen nicht die Kosten für Wohnungen enthält.

Die Zahl der Arbeitslosen sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf offiziell 326.000 Personen gestiegen. Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosenquote um 6,1 Prozent auf 20,3 Prozent. Gleichzeitig erreiche die Erwerbslosenhilfe nicht einmal zwei Drittel der Betroffenen. Die durchschnittliche Höhe der gezahlten Leistungen liege mit 584 Euro nur knapp über der offiziellen Armutsgrenze von 551 Euro.

Die Generalsekretärin der CGTP machte in ihrer Rede am Sonnabend deutlich, dass der Kampf für bessere Lebensbedingungen »nicht mit dem Rücktritt des Premierministers, der Auflösung des Parlaments und schon gar nicht mit der Verabschiedung dieses Staatshaushaltes aufhören wird«. Die Probleme werden nur verschwinden, »wenn die Politik, die sie verursacht hat, endet«, sagte Isabel Camarinha. Die Entscheidungen der mit absoluter Mehrheit regierenden Sozialisten (PS) dienten den gleichen Interessen, wie sie von den Sozialdemokraten (PSD), dem Zentrum (CD), den Rechten (CH) und den Liberalen (IL) vertreten werden.