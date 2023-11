Leonine Studios Für Lucy (Rachel Zegler) sind die Chancen eher mau

Ein Lkw kippt seine Ladung aus ziemlicher Höhe in ein Freigehege. Auch wenn die Besucher des Zoos kaum Notiz davon nehmen, dass hier ein gutes Dutzend Jugendlicher wie wertloser Müll in einen Käfig verklappt wird, ist es doch für das herrschende Regime ein sehr wichtiges Ereignis: Die zehnten Hungerspiele haben begonnen!

Angefangen hat die Romantrilogie »Die Tribute von Panem« der Autorin Suzanne Collins mit dem 74. Spektakel dieser Art. Da der an die Gladiatorenkämpfe in der Antike angelehnte Wettstreit jährlich veranstaltet wird, geht das nun verfilmte Prequel mit dem Titel »The Ballad of Songbirds & Snakes« also exakt 64 Jahre in der Zeit zurück. Der später so grausame Präsident des totalitären Zukunftsstaates Panem, Coriolanus Snow, ist dieses Mal noch ein jungscher Hüpfer, ein besonders hübscher dazu, schlank und rank und sehr naturblond (jedenfalls im Film). In den vorherigen Verfilmungen wurde der greise Snow von Donald Sutherland gespielt. Er war ein Tyrann der alten Schule, zynisch und skrupellos. Mit der neuen Folge des Megasellers soll vermutlich geklärt werden, wie man sich dahin entwickeln kann, oder ob grausame Herrscher schon als Arschloch geboren werden. Eigentlich alles schwachsinnige Fragen, da die Umstände das Verhalten bestimmen. Ich sage: In jedem von uns steckt ein kleines Alphamonster, die Frage ist nur, wie hoch stehen wir in der uns umgebenden Nahrungskette. Doch nun zurück in den Zoo.

Dass der junge Snow (Tom Blyth) auch in dem eingangs erwähnten Käfig umherkriecht, entspricht ganz und gar nicht den Anweisungen der Regie, denn Snow gehört zu den Mentoren. Er soll einen der Tribute bei diesen Spielen auf Leben und Tod betreuen, ohne ihm jedoch handfeste Vorteile zu verschaffen. Dass Snow die Sache so engagiert angeht, liegt an seiner Mittellosigkeit; der einst hochrangige Vater ist irgendwelchen Säuberungen oder was auch immer zum Opfer gefallen, jedenfalls ein ungerechter Tod. Dennoch will Snow junior unbedingt im Apparat Karriere machen. Voraussetzung dafür ist ein Stipendium. Sollte die von ihm betreute Tributin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) die Spiele gewinnen, das heißt, sie als einzige überleben, könnte sich für Snow eine Tür öffnen.

Wie sind Lucys Chancen? Eher mau. Aber immerhin sieht sie sehr anziehend aus, selbst wenn sie Rattengift an die Konkurrenz verteilt. Sie will überleben. Es ist ein Glück für sie, dass sie dafür nicht jeden eigenhändig töten muss, denn sie ist weder besonders geschickt mit dem Dreizack noch hat sie ausreichend Verbündete.

Anders als in den vorangegangenen Filmen herrscht unter den Tributen keine Solidarität. Es gibt Koalitionen. Zweckmäßig ist allein die der niederträchtigen Kids; nur sie nutzenMomente der Überzahl, um die eigenen Überlebenschancen augenblicklich zu steigern.

Obwohl das ganze Spektakel nur eine recht stupide Aneinanderreihung von Aufspießen und Abhacken zu sein scheint, wird von der Organisatorin, Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis), an Snow die Frage gerichtet: »Was ist der Sinn der Spiele?« Seine Antwort ist voll auf Linie und damit auch für Dr. Gaul enttäuschend. Aber auch das, was sie dann von sich gibt, ist so platt und abgedroschen, dass man fast lieber selbst in die Arena steigen möchte, als sich den Blödsinn weiter anzusehen. Der Film enthält nicht eine einzige pfiffige Idee. Lustig ist nur, dass wir auch die Zuschauer der Spiele nicht zu Gesicht bekommen. Das Gemetzel wird rund um die Uhr im Fernsehen übertragen, aber niemand scheint sich die Scheiße anzuschauen. Daran sollen die Mentoren, sämtlich Sprösslinge der Elite, nun wohl etwas ändern. Wenn es ihnen gelingt, ihren Tribut dazu zu überreden, zum Beispiel ein Lied mit der Gitarre vorzutragen, können ihm die Zuschauer dafür Wasser und Essen spenden. Und wer hat wohl die schönste Stimme von allen?

Lucy Gray Baird gewinnt also. Für das Kinopublikum nicht unbedingt die ganz große Überraschung, aber für Dr. Gaul schon. Dieses Mal sollten nämlich alle Tribute abkratzen. Doch der junge Snow hat der Spielleitung mit einer kleinen Schummelei die Tour vermasselt. Zur Strafe wird er zum Militär eingezogen und in eine der aufständischen Provinzen abkommandiert, wo gerade streikende Bergarbeiter niedergemacht werden sollen.

Ich will damit jetzt wirklich nicht sagen, dass die DDR der bessere Staat gewesen wäre, aber bei uns wäre Snow für das Ding garantiert unter Tage gelandet: »Zur Bewährung in der Produktion.« Taugliche Politiker lassen sich so freilich nicht formen. Und Snow soll ja noch Tyrann werden, spätestens in 63 Folgen.