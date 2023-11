Sean Sherman Grashalme: Sean Sherman bei der Zutateninspektion

Alle Mitarbeiter in Sean Shermans Restaurant »Owamni« in Minneapolis – benannt nach dem örtlichen Wasserfall, der von den Dakota Owamni Yomni, wirbelndes Wasser, genannt wurde – tragen ein T-Shirt mit dem Aufdruck »#86colonialism«. Ein Insiderwitz: »Eighty-six« ruft sich in den USA der Service in der Gastronomie zu, wenn ein Gericht ausverkauft ist. Das jetzt auf deutsch vorliegende Kochbuch »Der Sioux-Chef« hat Sherman 2017 in den USA herausgebracht, sein Restaurant eröffnete er im Sommer 2021. Es gibt dort nichts, was mit Weizenmehl, Milchprodukten, Rohrzucker, schwarzem Pfeffer, Rind, Schwein, Huhn oder irgendeiner Zutat zubereitet wird, die von Europäern auf dem Kontinent eingeführt wurde. Alles ist »hyperlokal, ultrasaisonal, megagesund«. Ausgenommen Wein und Bier.

Früh Geld verdienen

Sherman, 1974 geboren, gehört zur Oglala Lakota Sioux Nation und wuchs auf der Ranch seines Großvaters in der Pine Ridge Reservation in South Dakota auf – eines der größten der ca. 300 Reservate und eine der ärmsten Gegenden in den USA. Hier fand 1890 das Massaker von Wounded Knee statt. Die Mutter zog mit ihm und der Schwester in die Kleinstadt Spearfish und besuchte dort das College. Sherman musste früh Geld verdienen. Er wurde vom Tellerwäscher zum Koch, vom Koch zum Küchenchef mehrerer Restaurants. Nach einem Burnout bekam er in Mexiko die »Erleuchtung«: Er wollte die indigene Nahrung seiner Vorfahren wiederaufleben lassen. Er gründete die Firma »The Sioux Chef« (ein Wortspiel mit dem gleichlautenden Küchenbegriff »Sous-Chef«), machte Catering und Pop-up-Menüs, gründete die Non-Profit-Firma ­NATIFS (North American Traditional Indigenous Food Systems), seit dem Sommer 2023 betreibt er das Schulungszentrum Indigenous Food Lab. Er ist nicht nur Koch, sondern auch Aktivist. Sein Ziel: Wissen verbreiten über die Verbrechen an den First ­Nations, Wissen verbreiten über die indigene Esskultur durch Restaurants, Läden und Kurse überall in den USA, auch als Gegenmittel gegen die die Gesundheit ruinierende herkömmliche Ernährung. Beinahe die Hälfte der etwa eine Million Menschen, die in den Reservaten leben, leidet an Diabetes und Adipositas. »Fry bread« und »Indian Tacos«, angeblich traditionell, haben im Gegenteil, so Sherman, die Gesundheit der indigenen Bevölkerung ruiniert. Sie stammen aus der Zeit, als die Regierung sie mit Dosenfleisch, Weißmehl und Schweineschmalz – alles Nahrungsmittel mit schlechtem Nährwert – versorgte, nachdem die Bisons fast vollständig ausgerottet waren. Bis heute sind viele auf das staatliche Grundnahrungsmittelprogramm angewiesen: Industrieware, abgepacktes Zeug, Konserven. Indigene kulturelle Traditionen wurden Ende des 19. Jahrhunderts von der US-Regierung verboten, das betraf auch das Kochen und Essen.

Was bietet dieses Kochbuch neben seiner Philosophie? Es beschreibt die Grundzutaten – Ahornessig und -zucker, Enteneier, Honig, Maismehl, Räuchersalz, Salbei, Sumach, Wacholder, Zeder, Zwiebeln, die Bestandteile der indigenen Vorratsküche – Mehlsorten, Fonds und Brühen, getrocknete und gepuffte Früchte, Wildreis, Mais, Bohnen, Kürbis, sowie Räuchern, Fermentieren und Trocknen als Verfahren der Haltbarmachung. Es ist gegliedert nach der Herkunft der Zutaten: Feld und Garten, Prärie und Seen. Sherman empfiehlt, die Rezepte an heimische geschmackliche Vorlieben anzupassen, Bison z. B. durch grasgefüttertes Weiderind zu ersetzen, Wapiti durch Hirsch oder Reh.

Vor der Küchentür

Die meisten Rezepte sind einfach, es braucht nur wenige Zutaten: »Drei Schwestern«-Sommersalat mit Räucherforelle, Ofenkürbis mit Ahornkruste und Heidelbeeren, Wojabe, eine Sauce aus Traubenkirschen, gebratene Entenbrust mit Apfelsaft-Glacé, Hirschkotelett mit Äpfeln und Cranberries, Sonnenblumenmilch-Sorbet, Amaranth-Cracker. Schwieriger wird es mit Timpsula-Puffern, mit zedergeschmortem Bison oder Schweifhuhn (eine Art nordamerikanischer Fasan, jW). Und aus allem, was nach dem Essen übrigbleibt, Fonds zu machen, aus Knochen, Fischgräten, abgegessenen Maiskolben, aus Eicheln, Wildreis, Kürbis Mehl, ist zwar »nachhaltig«, aber in unserem Alltag vielleicht doch zu aufwendig. Auch der Vorschlag, Zutaten direkt draußen vor der Küchentür zu finden, ist nicht überall realisierbar.

Das Kochbuch will anregen, weniger industriell verarbeitete Lebensmittel zu verwenden und statt dessen Rezepte mit regionalen Produkten zusammenzustellen. Überhaupt solle man es als eine Aufforderung zu mehr »Ernährungssouveränität« verstehen, sagt Sherman. Bisons und Bisonfleisch gibt’s übrigens auch in Berlin-Brandenburg.