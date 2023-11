GFP: EU beansprucht starke Rolle bei der Neuordnung des Gazastreifens

Xinhua/IMAGO

Das Internetportal German-foreign-policy.com (GFP) veröffentlichte am Mittwoch einen Hintergrundartikel zum EU-»Rahmenwerk« für Gaza. In dem Beitrag heißt es:

Die EU beansprucht für die Zeit nach dem Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas eine starke Rolle bei der Neuordnung des Nahen Ostens. »Europa« sei im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern lange »viel zu abwesend« gewesen und habe die Arbeit den Vereinigten Staaten überlassen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der EU-Außenminister. Jetzt müsse man sich aber stärker einmischen; finde man keine Lösung, werde es »einen ewigen Kreislauf der Gewalt von Generation zu Generation« geben. Es gelte, sich auf mittel- und langfristige Lösungen zu fokussieren – »ein Post-Konflikt-Szenario«, das es ermögliche, »Frieden zwischen Palästinensern und Israelis« zu schaffen. Borrell zufolge diskutierten die EU-Außenminister am Montag erstmals Elemente eines »Rahmenwerks« für eine künftige Lösung, die nach Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen umgesetzt werden könne. Daran müsse »sofort« weitergearbeitet werden, forderte Borrell. Eingebunden werden müssten auch die USA und mehrere arabische Staaten. Letztere dürfe man jedoch nicht darauf reduzieren, »für den physischen Wiederaufbau zu zahlen«; man müsse sie vielmehr auch politisch an der Neuordnung beteiligen.

Borrell gab am Montag erste Bestandteile eines möglichen EU-»Rahmenwerks« bekannt. Zum einen setzt die EU demnach auf »drei Nein«: Die Bevölkerung des Gazastreifens dürfe nicht vertrieben werden; es dürfe weder eine erneute israelische Besetzung noch eine Verkleinerung des Gazastreifens geben; zudem dürfe die Hamas nicht zurückkehren. Die Vorschläge fallen noch hinter die Vorgaben zurück, die US-Außenminister Antony Blinken in der vergangenen Woche nach dem Treffen mit seinen G7-Amtskollegen in Tokio machte.

Im Vorfeld der Sitzung des EU-Berufungsausschusses zur Zulassungsverlängerung von Glyphosat wandten sich am Mittwoch mehrere Initiativen in einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD):

Auch wenn die Zulassung von Pestiziden nicht in die Zuständigkeit des Gesundheitsministeriums fällt, sehen wir die dringende Notwendigkeit, dass sich das Gesundheitsministerium in die Debatte über die Wiederzulassung von Glyphosat einbringt. Denn das Herbizid bedroht nicht nur die Artenvielfalt, sondern es birgt auch erhebliche Gesundheitsgefahren für den Menschen.

Dies zeigen auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Global Glyphosate Study, einem multiinstitutionellen, internationalen Projekt unter Federführung des Ramazzini-Instituts in Bologna. In dieser Studie wurde zum ersten Mal überhaupt die gesamte Lebensspanne von der embryonalen Phase bis zum Ende der Lebenserwartung abgedeckt. Sowohl bei Ratten, die in vergleichsweise niedrigen Dosierungen mit dem Wirkstoff Glyphosat behandelt wurden, als auch bei Ratten, die in noch niedrigeren Dosierungen mit glyphosathaltigen Herbiziden behandelt wurden, kam es zu einem signifikant gehäuften und extrem frühzeitigen Auftreten von Leukämie. (…) Angesichts dieser neuen Erkenntnisse fordern wir Sie eindringlich auf, sich für den Schutz der Gesundheit der Menschen in Deutschland und Europa einzusetzen, indem Sie sich klar gegen die Wiedergenehmigung von Glyphosat äußern.