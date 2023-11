Amerika, du hast es besser

IMAGO/Cover-Images »Lasst Gaza leben«: Protest in Washington gegen die Unterstützung Israels (4.11.2023)

Hier und da behalten die Verse, die Johann Wolfgang Goethe 1827 »Den Vereinigten Staaten« widmete, noch immer ihre Gültigkeit. Auf kaum einem Gebiet ist das so leicht ersichtlich wie auf dem der Meinungsfreiheit und der Diskussionskultur. Beide haben in Deutschland seit Beginn der Coronakrise 2020 einen Tiefstand erreicht.

In den USA werden in diesen Tagen kritische Texte gegen die westliche Unterstützung des israelischen Gazakrieges veröffentlicht, hinter denen Hunderte Menschen aus dem Regierungsapparat stehen, vor allem aus dem Außenministerium. Die meisten Unterzeichnenden sind in ihren 20er- und 30er-Jahren. Aber auch viele Ältere haben Stellungnahmen unterschrieben, die sich gegen die vorherrschende Politik richten, wie die New York Times am Dienstag berichtete.

Üblich ist so etwas auch in den USA nicht. Auch dort gilt traditionell, dass die Menschen »hinter den Kulissen«, die einen Großteil der Arbeit für Politiker oder Abgeordnete erledigen, die Meinungen und Vorgaben ihrer Chefs umzusetzen haben, ohne ihre eigene Sichtweise der Dinge erkennen zu lassen. Auch in den USA riskieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nicht an die Spielregeln halten, ihren Job und vielleicht sogar für längere Zeit ihre materiellen Existenzgrundlagen. Deshalb bleiben bei den meisten »offenen Briefen« zum Gazakrieg, die gegenwärtig in den USA bekanntwerden, die Unterzeichnenden anonym.

Worin zeigt sich trotzdem ein gewaltiger Unterschied zur Situation in der Bundesrepublik? Vor allem darin, dass hierzulande eine stramme Konformität zum Thema nicht einmal sichtbar erzwungen, sondern scheinbar freiwillig von fast allen Akteuren, einschließlich der schwächelnden und kriselnden Partei Die Linke, beachtet wird. Auf die wenigen, die aus der uneingeschränkten »Solidarität mit Israel« als nicht nur verordnete, sondern allgemein akzeptierte »Staatsräson« ausbrechen, wird mit vereinten Kräften eingedroschen.

Anders in den USA: Alle bedeutenden Medien berichten dort über den jetzt ans Licht drängenden Dissens im Regierungsapparat und in den Mitarbeiterstäben der Demokratischen Partei relativ sachlich und ausführlich. Theatralische Aufgeregtheit und moralisch kostümierte persönliche Beschimpfungen scheinen geradezu als unschicklich zu gelten. Auch die Politiker reagieren maßvoll. »Wir hören zu: Was ihr uns mitteilt, formt unsere Politik und unsere Botschaften«, versicherte Außenminister Antony Blinken am Montag in einem Rundschreiben an alle Angestellten des State Departments. Gewiss nicht ganz wahrheitsgemäß, aber doch wenigstens höflich und respektvoll.

Ein weiterer Unterschied ist nur zu vermuten: In deutschen Ministerien, zumal in dem von Annalena Baerbock geleiteten Außenamt, gibt es vielleicht gar keine abweichenden Meinungen, die unterdrückt und verschwiegen werden müssten.