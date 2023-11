Somalia: Tote nach Überschwemmungen

Mogadischu. Aufgrund anhaltender schwerer Regenfälle sind in Somalia mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Beledwayne im Zentrum des Landes trat ein Fluss in der Nacht zum Mittwoch über die Ufer und riss zwölf Menschen mit sich. Wenige Tage zuvor hatte die Hilfsorganisation Care bereits von mindestens 29 Todesopfern berichtet. Knapp 350.000 Menschen sind laut Care aufgrund der Überschwemmungen obdachlos. Viele Gebiete seien für Notdienste nicht erreichbar. Rund 1,2 Millionen Menschen seien insgesamt von den Überschwemmungen betroffen, hieß es.(dpa/jW)