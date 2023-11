Ukraine: Vorstoß auf Dnipro-Ufer

Kiew. Ukrainischen Streitkräften ist es russischen Angaben zufolge gelungen, auf die von Russland kontrollierte Seite des Flusses Dnipro im Süden der Ukraine vorzustoßen. Rund »anderthalb« ukrainische Kompanien befänden sich »in kleinen Gruppen« am Ostufer des Flusses, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo, am Mittwoch auf Telegram. Ukrainische Soldaten säßen im Dorf Krinki in einer »Feuerhölle« fest und würden unter anderem mit Artillerie, Raketen und Drohnen beschossen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Berichte und die Anzahl der ukrainischen Streitkräfte nicht unabhängig verifizieren. (AFP/jW)