Überschuldung hat zugenommen

Neuss. Nach jahrelangen Rückgängen bei der Überschuldung von Bürgern hat die Wirtschaftsauskunftei Creditreform eine »Trendumkehr« ausgemacht. In der BRD seien in diesem Jahr 5,65 Millionen Menschen überschuldet gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Rechne man statistische Effekte heraus, ergebe sich ein Plus von 17.000 Betroffenen. Im kommenden Jahr werde die Überschuldung wahrscheinlich deutlicher anziehen, erklärte die Auskunftei, und begründete das mit höheren Lebenshaltungskosten, gestiegenen Zinsen und der schwachen Konjunktur samt stärkerer Arbeitslosigkeit. (dpa/jW)