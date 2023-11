AdoraPress/M. Golejewski Propalästinensische Demonstration am 18. Oktober in Berlin-Neukölln

Am Abend des 18. Oktober hatten sich einige hundert Menschen auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln versammelt, um trotz eines mehrtägigen Demonstrationsverbots an einer propalästinensischen Demonstration teilzunehmen. Ein 25jähriger Italiener, der nach eigenen Angaben seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat, wurde während der verbotenen Versammlung festgenommen und saß seither in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch fand sein Prozess vor dem Kriminalgericht in Berlin-Moabit im »beschleunigten Verfahren« statt. Dem Angeklagten wurden unter anderem versuchte schwere Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Demnach soll er einen Pflasterstein auf einen behelmten Polizisten geworfen und gegen seine Festnahme Widerstand geleistet haben. Er wurde zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mit dem Urteil verbunden ist die Entlassung aus der Untersuchungshaft. Deren auffällig lange Dauer nannte die Verteidigung gegenüber jW ein »Zugeständnis an die politische Gemengelage«.

In der Anklageschrift hieß es, dass auf der Versammlung »antisemitische und israelfeindliche Parolen« gerufen worden seien. Auf die Frage, was von der Gruppe gerufen worden sei, in der der Angeklagte sich befand, antwortete ein Zeuge: »Free Palestine« und »Free Gaza«. Der 25jährige ließ über die Verteidigung verlauten, er bekenne sich, den Stein geworfen zu haben. In seiner Stellungnahme zu Anfang der Verhandlung erklärte er auf italienisch, es sei wichtig, die »Wahrheit über die Massaker in Palästina« zu sagen. Die Demonstration habe den Zweck gehabt, diese Zustände anzuklagen. Er »kämpfe für den Frieden und gegen den Krieg in jeder Form«, die Stille sei »der größte Komplize dieses Völkermords«.

Ein Augenzeuge war laut eigenen Angaben mit einem Kollegen als Polizeibeamter in Zivil im Einsatz, um »Klientel« beim Zuströmen zu der verbotenen Versammlung zu beobachten und zu melden. Er sei im unmittelbaren Umfeld des Angeklagten gewesen und habe diesen beobachtet, wie er einen Pflasterstein aufgehoben und auf einen Zug uniformierter Polizisten geworfen habe. Ein zweiter Zeuge war als Beamter an der Festnahme des Angeklagten beteiligt und sagte aus, man habe den Angeklagten zu Boden gebracht und gefesselt. Auf deutsch sei diesem mitgeteilt worden, er solle den Widerstand gegen seine Festnahme einstellen. Als sich herausstellte, dass er kein Deutsch verstehe, habe der Polizist »Stop it« gerufen. Auf die Frage der Verteidigung nach den konkreten Widerstandshandlungen antwortete der Zeuge, der Angeklagte habe seine Arme versteift und später im Einsatzfahrzeug »mit dem Kopf gewackelt«.

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft waren laut Medienberichten bis zum 14. November 27 Verfahren im Zusammenhang mit den aktuellen Kriegshandlungen in Nahost anhängig.