Fall Boxberg: Lange Haftstrafe verhängt

Stuttgart. Aufgrund von Schüssen auf ein polizeiliches Spezialeinsatzkommando im badischen Boxberg ist ein Mann wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das entschied das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch. Der 55jährige mutmaßliche »Reichsbürger« hatte im April vergangenen Jahres in der Gemeinde Boxberg im Main-Tauber-Kreis mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizeibeamte geschossen und einen davon schwer verletzt. Das Haus sollte wegen einer nicht erlaubten Waffe durchsucht werden. Der Angeklagte behauptete, er habe »in Panik gehandelt«. (dpa/jW)