Kacper Pempel/REUTERS Abgeordnete bei der Eröffnungssitzung des polnischen Parlaments am Montag

In Polen hat die am 15. Oktober gewählte neue Mehrheit die Kontrolle über die beiden Parlamentskammern übernommen. Auf den konstituierenden Sitzungen von Sejm und Senat wurden am Montag Vertreter von Bürgerkoalition, »Drittem Weg« und Linksbündnis auf die Leitungsposten gewählt; die Bewerber der die letzten acht Jahre regierenden rechtsnationalen PiS verloren ihre Posten. Am Dienstag wiederholte sich dasselbe Spiel mit den vier Vertretern, die der Sejm in den bisher PiS-dominierten Landesjustizrat KRS entsendet.

Neuer Sejmmarschall ist Szymon Hołownia von der zum »Dritten Weg« gehörenden Partei »Polen 2050«. Er erhielt mit 265 die Stimmen sowohl der künftigen Regierungskoalition als auch vermutlich die der faschistoiden »Konföderation«, deren Fraktion 18 Abgeordnete zählt. Bei der Wahl der Vizepräsidenten deutet die Zahl der Jastimmen für Krzysztof Bosak von der »Konföderation« darauf hin, dass er von seiner eigenen Partei und der PiS gewählt wurde; die »Bürgerkoalition« enthielt sich, die Linkspartei stimmte gegen ihn. Die Wahl der Vizepräsidenten aus den künftigen Koalitionsparteien war eine Formsache, sie erhielten jeweils einige Stimmen mehr, als die Koalition Abgeordnete hat.

Dagegen fiel die Kandidatin der PiS, die bisherige Sejmmarschallin Elżbieta Witek, mit Pauken und Trompeten durch. Die PiS hatte vergeblich versucht, ihren Anspruch auf ein Vizepräsidentenamt ausgerechnet durch die Person von Witek zu realisieren. In der teilweise erregt geführten Debatte war von seiten der Koalitionsabgeordneten auch persönliche Kränkung aus den vergangenen Jahren zu spüren: »Sie haben mir mehrmals die Redezeit auf 30 Sekunden gekürzt, und jetzt erwarten Sie, dass ich Sie wähle?« fragte etwa ein Vertreter der Bauernpartei PSL an die Adresse der PiS-Kandidatin. Witek war in der Tat durch eine »kreative« Verhandlungsführung aufgefallen: willkürliche Kürzungen der Redezeit für Vertreter der damaligen Opposition oder Abbruch und »Wiederaufnahme« von Abstimmungen, die die PiS aus zufälligen Gründen zu verlieren drohte.

Man konnte bei der Übertragung der Sitzung im polnischen Fernsehen den Eindruck gewinnen, dass die PiS-Vertreter erst jetzt mit Verzögerung realisierten, dass sie die Wahl tatsächlich verloren hatten. Nochministerpräsident Mateusz Morawiecki saß teilnahmslos auf seinem Platz in der ersten Reihe und tippte auf dem Handy herum, PiS-Chef Jarosław Kaczyński verspätete sich zur konstituierenden Sitzung und musste zwischen den Reihen stehenbleiben, bis das Absingen der Nationalhymne vorbei war. Nach der Sitzung, in der Elżbieta Witek für das Präsidium durchgefallen war, gab er dafür wütende Erklärungen ab, wonach Witek sowieso zu gut für dieses Parlament sei und die neue Mehrheit ein Haufen von deutsch beziehungsweise russisch beeinflussten »Lumpen«. Ziel der neuen Mehrheit sei »die Vernichtung Polens als Staat« und die Auslieferung des Landes an die EU. In der zweiten Sitzung am Dienstag versuchte die PiS-Fraktion mit Sprechchören ein Auftrittsrecht außerhalb der Rednerliste für die Nochminister Ziobro und Czarnek durchzusetzen. Präsident Hołownia gewährte es schließlich und beschränkte die Redezeit auf jeweils drei Minuten pro Minister.

Die Neubesetzung der parlamentarischen Leitungspositionen durch die neue Mehrheit ist dabei eines der wenigen Resultate, die die Wahlsieger schnell ins Werk setzen konnten. Alles, was der Gesetzesform bedarf, muss dagegen mit hinhaltendem Widerstand des Staatspräsidenten Andrzej Duda rechnen. Er nutzte seine Ansprache zur Konstituierung des neuen Sejm, um anzukündigen, er werde »die Errungenschaften der letzten acht Jahre« verteidigen und nicht zögern, sein Vetorecht gegen alle Versuche geltend zu machen, etwa seine präsidialen Vollmachten zu schmälern oder zu umgehen.

Am Montag abend kam es dann zu einer gespenstisch anmutenden Zeremonie im Warschauer Präsidentenpalast: Duda nahm den verfassungsmäßig vorgeschriebenen Rücktritt der Regierung Morawiecki entgegen und überreichte Morawiecki gleichzeitig eine Urkunde mit dem Auftrag, als Vertreter der stärksten Partei eine Regierungsmehrheit unter Beteiligung der PiS zu organisieren. Morawiecki hat hierfür zwei Wochen Zeit; seine bisherigen Versuche, insbesondere die Bauernpartei PSL mit Komplimenten und Versprechungen für eine Koalition mit der PiS zu gewinnen, sind von deren Seite allerdings zurückgewiesen worden. Erst wenn Morawiecki mit seinen Versuchen zur Regierungsbildung scheitert, ist der Sejm am Zug, seinerseits einen Ministerpräsidenten zu wählen. Dann ist Andrzej Duda verpflichtet, diesen – absehbar Donald Tusk – mit der Regierungsbildung zu beauftragen.