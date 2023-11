Auswärtiges Amt: Kritik an israelischem Minister

Berlin. Das Auswärtige Amt hat den Vorschlag des faschistischen israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, die Palästinenser sollten »freiwillig« aus dem Gazastreifen »abwandern«, vorsichtig kritisiert. Die Äußerungen seien »nicht hilfreich, sie sind auch nicht akzeptabel«, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin. Er betonte, dass die »Palästinenser nicht aus Gaza vertrieben werden dürfen«. Smotrich hatte am Dienstag »die freiwillige Abwanderung und die Aufnahme von arabischen Gazabewohnern durch die Länder der Welt« gefordert. (dpa/jW)