Tausende unterschreiben »Justice for Gaza«

Den Haag. Bereits mehr als 27.500 Menschen haben am Mittwoch eine internationale Petition zur Strafverfolgung von Mitgliedern der israelischen Regierung unterzeichnet. Die Petition wurde von der Initiative »Justice for Gaza« gestartet und fordert unter anderem, den israelischen Premier, Benjamin Netanjahu, sowie weitere Kabinettsmitglieder wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzuklagen. Verschiedene internationale Politiker unterzeichneten den Aufruf, darunter Jeremy Corbyn oder die spanische Ministerin für Soziales, Ione Belarra Urteaga. (jW)