Erstes Treffen von Biden und Xi seit einem Jahr

Washington. Mit Spannung ist das erste Treffen von US-Präsident Joseph Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping seit rund einem Jahr am Mittwoch erwartet worden. Die beiden Präsidenten sollten am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im kalifornischen San Francisco über Möglichkeiten beraten, die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Wirtschafts- und Militärmächten zu verbessern. Themen sind auch der Nahostkrieg und der Ukraine-Krieg. Wenige Stunden vor dem erwarteten Spitzentreffen sicherten beide Länder eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen die Erderwärmung zu. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten Washington und Beijing die Klimakrise als »eine der größten Herausforderungen unserer Zeit«. Biden und Xi hatten sich zuletzt im November 2022 am Rande des G20-Gipfels auf Bali getroffen. (AFP/jW)