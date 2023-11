»Ein Jahr rechte Regierung in Italien – Eine Zwischenbilanz«. Diskussion. Die nationalistische, reaktionäre und antisoziale Politik der italienischen rechten Regierung wird immer unerträglicher und hat gravierende Konsequenzen für das alltägliche und politische Leben. Es spricht die Soziologin Norma Mattarei. Donnerstag 16.11., 19 Uhr. Ort: Aidshilfe, Lindwurmstr. 71, München. Veranstalter: junge Welt-Leserinitiative München

»Lindemann kommt uns nicht in die Tüte – Protest gegen Sexismus in der Musikindustrie«. Die sozialistisch-feministische Initiative ROSA protestiert mit anderen Organisationen im Bündnis »Anti-Lindemann-Aktion Kassel« gegen den Soloauftritt des Rammstein-Sängers vor Ort. Sonnabend, 18.11., 18 Uhr. Ort: Nordhessen-Arena/Eissporthalle, Kassel.

»Revolutionen und Konterrevolutionen seit 1918«. Zum Thema spricht Holger Michael. Sonnabend, 18.11., 10 Uhr. Ort: Gaststätte Lindenhof, Lindenstr. 4, Bestenseee/Pätz. Veranstalter: Rotfuchs Königs Wusterhausen

»Den Opfern vergangener Kriege keine neuen Opfer hinzufügen!« Kundgebung. Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg und Gewalt in Müllheim gedacht. So sehr der Friedensrat Markgräflerland sich auch für ein solches Gedenken als mahnende Erinnerung an die Forderung »Nie wieder Krieg!« einsetzt, so wenig darf aus seiner Sicht dieser Tag missbraucht werden, um neue Kriege zu rechtfertigen, denen erneut Menschen zum Opfer fallen. Sonntag, 19.11., 11.30 Uhr. Ort: Alter Friedhof Müllheim am Gräberfeld für die verstorbenen Zwangsarbeiterkinder. Veranstalter: Friedensrat Markgräflerland