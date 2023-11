Nachschlag: Wenn Marmor bricht

Winfried Rothermel/imago images

Wer den ewigen Bund der Ehe eingeht, sollte die Möglichkeit seiner Auflösung in Betracht ziehen. Alles weitere regelt, sofern die Partner denn einen abschließen, der Ehevertrag. Doch wo die Wogen der Liebe schäumen, soll von solcher schnöden Regelung nicht die Rede sein. Was gilt da schon der materielle Besitz? Erkaltet aber die gegenseitige Zuneigung, wird die emotionale Schale ab- und der bürgerliche Kern des Instituts der Ehe freigelegt: Es geht um Eigentum. Hegel wusste das schon um 1820: »Die Familie hat als Person ihre äußerliche Realität in einem Eigentum, in dem sie das Dasein ihrer substantiellen Persönlichkeit nur als in einem Vermögen hat.« Die Verbrauchersendung im Radio rät zum Ehevertrag, um im Falle einer Scheidung lästige Rechtsstreitereien um Haus, Auto oder Unterhaltsanspruch gleich von vorneherein auszuschließen, damit die Mitgift nicht zum nachträglichen Toxikum wird. Der Ehevertrag spart den Scheidungsanwalt und ist also, wie alles in dieser Gesellschaft, Teil eines geldwerten Nutzenkalküls. (brat)