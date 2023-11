Rotlicht: Wertgesetz

APress/imago Das ist der Preis der Waren, aber was ist ihr Wert?

Der Wert einer Ware und ihr Preis sind unter kapitalistischen Bedingungen nie äquivalent – dies stellten die Gründerväter der Nationalökonomie bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts fest. Im Rahmen seiner Arbeitswertlehre definierte David Ricardo den Warenwert einst über einen Gebrauchswert – als jenes Quantum Arbeit, das zur Herstellung einer Ware vonnöten ist – und einen durch den Markt und seine Akteure bestimmten Tauschwert. Besteht ein Überangebot, so sinkt der Tauschwert bei konstantem Gebrauchswert der Ware – und zwar so lange, bis das im Überfluss vorhandene Produkt erneut zum ursprünglichen Produktionspreis zurückkehrt. Klassische Ökonomen vertrauten dahingehend auf das metaphysische Fatum einer »unsichtbaren Hand«, Karl Marx hingegen überführte Ricardos Werttheorie ihres eigentlichen Gehalts: Im Rahmen von Marx’ politischer Ökonomie werden die Begriffe des Tausch- und Gebrauchswerts in veränderter Form ins Feld geführt – unter Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, die im kapitalistischen Verwertungszusammenhang die Produktion und Aneignung von Mehrwert ermöglichen.

Von David Ricardo übernahm Karl Marx den Begriff der Wertgröße als Grundlage des Tauschwerts, der Mehrwert firmiert bei Marx indes als entscheidende Größe, die dem Kapitalisten – als Inhaber materieller und menschlicher Produktionsmittel – den angestrebten Profit einbringt. Die Ware selbst düpiert dabei durch einen eigentümlichen Schein, den Marx unter Rückgriff auf unterschiedliche Metaphern zu fassen suchte. Im Kapitel »Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis« bezeichnet er die Ware auch als sinnlich-übersinnliches Ding, dessen Bild sich der Netzhaut stets in verkehrter Form aufpräge. Unter der Bedingung entfesselter Marktkräfte entsprechen Wahrnehmung und die Realität der Dinge einander nicht länger; auch jene verdinglichenden Beziehungen, die der Herstellung von Warenfetischen vorausgehen, stehen in keinerlei Verhältnis zu den veräußerten Arbeitswerten mehr.

Mit wachsender Produktivität – nichts anderes steht im Zentrum der kapitalistischen Ökonomie – erhöht sich die pro Zeiteinheit produzierte Wertmenge kontinuierlich: Das, was in einer Stunde hergestellt werden kann, wird zur konkreten Realisation der mit einer abstrakten Zeiteinheit verbundenen Wertgröße. Marx schreibt: »Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert.« Dieses Wertgesetz beherrscht in letzter Instanz die Bewegung der Preise.

Infolge von anhaltenden Produktivitätszuwächsen bestimmt sich die gesellschaftliche Arbeitsstunde neu. Die Zeit der Arbeit läuft somit stets Gefahr, als Surplusarbeit verstärkt in den Dienst des Kapitals genommen zu werden – infolge einer anhaltenden Tendenz »to convert it to surplus labour«. In einzelnen Kapiteln aus den »Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie« deutet Marx jedoch ebenso an, dass die der Mehrwertproduktion unterworfene Arbeitszeit nicht länger Quelle des gesellschaftlichen Reichtums sein kann. Mit »disposable time« bezeichnet er jene der Arbeitszeit diametral entgegengesetzte und sie zugleich bedingende Größe, die mit dem Freisein von Arbeit verbunden ist. Die vom Wertgesetz befreite Zeit – »gesellschaftlich verfügbare Zeit« – vermehre sich auch infolge der Übertragung menschlicher »power« an Maschinen. Unterschiedliche Technologien könnten somit eine entscheidende Funktion beim Übergang zu einer postkapitalistischen Gesellschaft erhalten – und das die Produktionsverhältnisse bestimmende Wertgesetz noch am Boden des Bestehenden an den Rand des Zusammenbruchs bringen.