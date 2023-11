IPPNW fordert Waffenstillstand in Gaza

Ismael Mohamad/IMAGO/UPI Photo Verletztes palästinensisches Kind in Rafah, südlicher Gazastreifen (6.11.2023)

Die Friedensorganisation IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer Verantwortung) appelliert an die Bundesregierung, eine humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW fordert Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock auf, sich für die Aushandlung eines sofortigen Waffenstillstands im Gazastreifen einzusetzen. Nur damit kann sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe sicher und in ausreichendem Maße die Zivilbevölkerung in Gaza erreichen kann. Außerdem werden dadurch weitere Tote, Verletzte und Traumatisierte sowie weitere Zerstörungen verhindert.

Die Ärzt*innenorganisation ist zutiefst entsetzt über die anhaltende Gewalt, die bisher über 1.200 Israelis und über 11.000 Palästinenser*innen im Gazastreifen das Leben gekostet hat, darunter fast 70 Prozent Frauen und Kinder, 40 Prozent von ihnen Kinder unter 15 Jahren. In Gaza stirbt alle zehn Minuten ein Kind.

Über 5.400 Israelis und 27.500 Palästinenser*innen wurden verletzt. Mehr als 1,5 Millionen Palästinenser*innen im Gazastreifen wurden vertrieben. Ihnen fehlen Unterkünfte, Lebensmittel, Wasser und sanitäre Einrichtungen, Brennstoff, Strom und Kommunikation. In Gaza ist niemand nirgendwo sicher. (…) Der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aus, dass die WHO seit dem 7. Oktober mehr als 250 Angriffe auf die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen und im Westjordanland sowie 25 Angriffe auf die Gesundheitsversorgung in Israel (…) festgestellt habe. (…)

Die Patienten und Mitarbeiter einer in Berlin-Kreuzberg ansässigen Kiezpraxis kämpfen mit einer Petition und einer Kundgebung für die Gewährleistung der weiteren ärztlichen Versorgung:

Weil nach 40 Jahren zum Jahresende der Mietvertrag durch eine Kapitalgesellschaft aus Luxemburg nicht mehr verlängert werden soll, ist die Gemeinschaftspraxis Schlesisches Tor in Kreuzberg unmittelbar von der Schließung bedroht. Die Betreiberinnen und Betreiber der Praxis haben sich deshalb bereits im September dieses Jahres vertraulich an die Politik auf der Bundes-, Landes- und der Bezirksebene gewandt und um Unterstützung gebeten und erhalten, leider bisher ohne durchschlagenden Erfolg. Auch sämtliche Gesprächs- und Verhandlungsangebote an die Kapitalgesellschaft wurden bislang nicht wahrgenommen. Damit steht die tägliche (sucht-)medizinische Betreuung von über hundert heroinabhängigen Menschen und Tausenden Patientinnen und Patienten im Jahr vor dem Aus.

Dagegen protestieren wir auf einer Kundgebung am Mittwoch, dem 22. November, um 15 Uhr, vor der Praxis in der Köpenicker Straße 1 in Berlin-Kreuzberg. Zu den Auswirkungen der Nichtverlängerung des Mietvertrages der Kiezpraxis erklärt Dr. med. Volker Westerbarkey, Facharzt für Allgemeinmedizin: »Unsere Patient*innen sind alteingesessene und neue Kreuzberger*innen, Expats aus aller Welt, Menschen der schwulen, lesbischen und queeren Communities, Menschen ohne Papiere, Tourist*innen, Menschen, die Drogen gebrauchen, Heroinabhängige in Opiatsubstitutionstherapie und viele mehr. Ohne die Kiezpraxis ist ihre regelmäßige medizinische Versorgung in Gefahr.«

www.openpetition.de/petition/online/kiezpraxis-muss-bleiben